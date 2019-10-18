Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Há dez anos, o Estado vivia o ano mais violento de sua história. Na ocasião, mais de 2000 homicídios foram registrados em terras capixabas; algo como uma pessoa morta intencionalmente a cada quatro horas. Cadáver a cadáver, o Espírito Santo disputava com Alagoas a trágica liderança no ranking nacional de homicídios, evidenciando a urgência de ações do poder público para conter a violência.

Desde então, muita coisa mudou. Mais policiais foram contratados, a estrutura prisional foi modernizada e ampliada, investimentos em gestão e tecnologia foram feitos e o número de mortes violentas começou a cair de forma estável e contínua, interrompida apenas em razão da greve da Polícia Militar em 2017.

Cada novo governo insiste em assumir para si o protagonismo dessa conquista, apesar de não haver qualquer evidência, estatística ou factual, que permita sustentar de forma conclusiva que a redução do número de homicídios no Espírito Santo seja resultante de determinadas políticas públicas ou programas governamentais.

Resta então questionar: o que estaria por trás da queda de homicídios no Espírito Santo? A resposta não é simples. Ao contrário, envolve a análise de um amplo conjunto de fatores estruturados em um arranjo complexo que foi capaz de manter a tendência de queda na taxa de homicídios inalterada ao longo de sucessivos governos. Envolve especialmente a relação entre variáveis econômicas e sociais e seu impacto sobre os índices de criminalidade, um campo de investigação tradicionalmente negligenciado pela gestão pública.

Sob tal perspectiva, uma possível explicação para o declínio das taxas de homicídio derivaria, de um lado, da mudança de estrutura etária da população e da melhoria da educação básica, que exerceriam um efeito positivo sobre a população jovem, mais propensa ao cometimento de crimes, e, de outro, do aumento do número de policiais e das taxas de encarceramento, que funcionariam com elemento dissuasivo.

Considerando que a relação entre estrutura etária e a ocorrência de crimes seria uma constante universal, encontrada em todos os grupos, sociedades e épocas, a redução do número de jovens entre 15 e 24 anos no Espírito Santo apresenta-se como um dos fatores explicativos mais significativos para a redução da taxa de homicídios, especialmente quando acompanhado da melhoria contínua da qualidade de ensino nas escolas capixabas, evidenciada desde 2007 pela evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Do ponto de vista do controle primário sobre a criminalidade, houve uma ampliação expressiva da capacidade de cumprir a lei, com um aumento de cerca de 30% do efetivo policial, além de um significativo aumento da taxa de encarceramento, que saltou de 7.850 presos em 2008 para 22.540 em 2019, estabelecendo uma relação direta e inquestionável do poder de dissuasão da polícia com a redução de homicídios no Estado.

Não se pode, entretanto, estabelecer consensos na resposta a essa questão. O que sabemos é que não se pode reduzir a criminalidade por decreto, desconsiderando os elementos humanos, ambientais e instrumentais envolvidos no combate à violência. Sem isso, continuaremos dependendo da sorte.