O que a Dama de Ferro deixou de legado para o Brasil de hoje?

Rômulo Augusto Penina*

Em março de 1994, Margaret Thatcher deu uma entrevista à revista “Veja” onde a líder conhecida como “Dama de Ferro” falou sobre como pilotou a revolução liberal na Inglaterra. Na ocasião, ela deu o roteiro das privatizações - tão discutidas atualmente no Brasil - e mostrou por que o governo não produz riqueza. Ela entrou para a história por mérito próprio, especialmente após ficar pouco mais de uma década no cargo de primeira ministra.

Sobre privatização, Thatcher “vendeu” quase todas as companhias estatais e que davam prejuízos ao governo. “O governo não sabe administrar empresas, quase sempre o faz do modo inepto”. Quando assumiu, também encontrou o país com desemprego alto, quebradeira de pequenos e médias empresas.

Com sua política e mudanças na economia, afirmou que a “Inglaterra está mais moderna e com a economia mais ágil”, apesar da herança que recebeu do Partido Trabalhista. Em seu comando, milhões de ingleses se tornaram acionistas ou donos da própria casa, graças ao seu programa de “capitalismo popular”.

Thatcher também falou sobre o Brasil daquela época: “Parece-me bem claro que o país não teve ainda um bom governo capaz de atuar com base em princípios na liberdade e no direito perante a lei, com uma administração profissional”, declarou. Estranho como soa tão atual, não é mesmo?! “Bastaria uma verdadeira liberdade para que o Brasil se torne realmente próspero. Em resumo: é preciso firmeza de propósitos, acompanhado de firmeza de ação”, completou a “Dama de Ferro”.

Mas ela também enfrentou o socialismo. “Tive de me livrar do socialismo e consegui. Assumi em 1979 e encontrei o país acabado por greves, uma atrás da outra, comandadas por sindicalistas”. Suas falas e pensamentos que ainda soam tão vivos e atuais. Segundo ela, são preciso três objetivos principais para uma nação ser soberana e prosperar: liberdade, justiça e livre iniciativa.

“Nada disso pode ser obtido fora do império da lei, sem um Judiciário independente. Não deveria ser só manter as coisas públicas funcionando. É preciso estimular a capacidade empresarial da população, fazer nascer novos negócios. O agricultor tem de confiar no valor de sua produção, onde a moeda deve ser vista com confiança. Tudo isso começa com um bom sistema educacional”, ensina.

Com todo o seu trabalho no poder, Thatcher resume: “Era hora de mudança. Creio que fiz um bom trabalho em prol da representação da Inglaterra e no resto do mundo”. Aí acrescentamos: “É hora de mudanças. Nosso povo exige! Quem o fará?