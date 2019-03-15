O homem que ajudou a fundar a democracia no Brasil

Rômulo Augusto Penina*

Ao subir à tribuna da Câmara dos Deputados como Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em 5 de outubro de 1988, há exato 30 anos, o deputado Ulysses Guimarães anunciou a promulgação da Constituição com um dos discursos mais importante da história brasileira.

As novas gerações deveriam tomar conhecimento deste fato importante para o país. Mas a realidade não ajuda muito. No lugar de livrarias, abrem-se farmácias, e a cultura vai se esfacelando. Assim como também parte de nosso passado foi destruído pelo incêndio do Museu Nacional.

Enfim... O referido documento exalta a odisseia de Ulysses Guimarães, um político que sempre será lembrado na história nacional. Ele a chamou de Constituição Cidadã, que ajudou a fundar o Brasil Democrático. Trata-se da sétima Carta que o Brasil já teve ao longo dos anos. A mais nova tem como principal característica a ampla definição de direitos e garantias individuais da população. O garantismo jurídico ajudou a moldar esse viés pró-cidadão da Carta máxima do país.

A Constituição Brasileira de 1988 saiu da gráfica oito vezes maior do que a americana. Já recebeu 99 emendas ordinárias, enquanto a dos Estados Unidos, com 231 anos de vida, traz apenas sete artigos e 27 emendas.

Críticos surgiram aos montes na época de sua promulgação, mas Ulysses, em sua defesa, declarava que, como uma criatura recém-nascida, “não é uma Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria irreformável”.

No histórico discurso da promulgação da Carta de 1988, sentimos a importância e a coragem de um grande líder como Ulysses Guimarães: A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério”, discursou.

Como disse Martin Luther King Jr.: “A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio”. Essa é nossa homenagem ao grande líder Ulysses Guimarães.