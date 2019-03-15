O futuro chegou e alguns líderes não perceberam

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Martha Zouain*

Eventos recentes atestam que a maior crise que o país atravessa diz respeito à qualidade de suas lideranças. Com líderes que não se apropriam da importância e abrangência de seus papéis, o povo sofre e paga caro pelas ações de quem ocupa cargos de comando. Desafiados a promover resultados incríveis em um mundo globalizado, complexo, incerto e rápido, de repente o que observamos são executivos com iniciativas que sinalizam análises incompletas e superficiais na construção de estratégias, que muitas vezes vão totalmente na contramão da tão falada sustentabilidade. É como se fosse uma corrida insana por metas e resultados que cega perigos e ameaças reais.

É uma geração de líderes que trata o número pelo número, que negligencia impactos que a curto, médio ou longo prazo a iniciativa possa promover. O mais espantoso é que falamos aqui de profissionais cada vez mais valorizados, alguns desses remunerados a peso de ouro no mercado, que se envaidecem com suas performances e indicadores extraordinários e, de fato, assumem que a qualquer custo precisam obtê-los. Enquanto isso, outras capacidades que estão sob sua responsabilidade ficam adormecidas aguardando espaço e tempo para se manifestar.

É preciso acordar, e rápido, para o como estamos vulneráveis em virtude de alguns de nossos comandantes. Problemas na base de qualquer negócio, de qualquer tamanho, em qualquer lugar, na maior parte das vezes, têm como origem o líder imediatamente acima. E assim segue até o mais alto cargo de uma empresa. Não adianta terceirizar culpas, cabe ao líder dar o tom e levar em cadeia até a base todo o direcionamento que deseja para o negócio, da mesma forma, cabe ao líder deixar claro o que é negociável ou não. Problemas nessa comunicação ou apropriação do que é esperado, devem ser tratados com o rigor que não permita consequências não desejadas.

Hoje, quem ocupa um cargo de gestão, liderando equipes, precisa ser alguém excepcional, que lidere, influencie, inspire, saiba dar feedback, realoque sua equipe quando necessário e, além de tudo isso, faça gestão. Competências técnicas precisam caminhar lado a lado com a capacidade de ouvir e se relacionar com “suas” pessoas.

Muito ouvimos no passado sobre os líderes do futuro, o futuro chegou e alguns líderes não perceberam. A mudança e apropriação deste novo papel não são mais uma possibilidade, mas, sim, uma condição.