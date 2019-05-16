Nova missão da transparência é transformar dados em utilidade pública

Edmar Camata*

Lei de Acesso à Informação (LAI) completa sete anos hoje, e o avanço trazido pela legislação para a consolidação de uma cultura da informação pública é inegável. Os números comprovam a eficácia da lei: só no âmbito estadual, a Ouvidoria-Geral recebeu, desde 2015, 5.402 pedidos de acesso à informação. De 374 demandas atendidas ao ano, em 2015, saltamos para 2.311, em 2018.

Passada a primeira etapa da implementação da lei, em que a preocupação maior era garantir a visibilidade dos dados públicos, o debate que agora se impõe diz respeito ao que podemos fazer para qualificar as informações disponíveis ao cidadão, de maneira ativa ou passiva.

Na transparência ativa, a disponibilização de dados públicos é feita de forma espontânea, em formato amigável, com consultas por período e com informações compreensíveis inclusive para leigos. No Estado, o Portal de Transparência superou, em janeiro deste ano, um milhão de visitas.

Já a transparência passiva é o meio de acesso a dados públicos não disponíveis nos portais, mediante requerimento. Essa modalidade vem sendo impulsionada por diversas melhorias no sistema de ouvidoria. A mais recente delas é a possibilidade de o cidadão, ao efetuar um pedido de acesso à informação, solicitar que o órgão demandado não tenha conhecimento dos seus dados pessoais.

Além disso, o Portal da Transparência passou a disponibilizar informações sobre os incentivos fiscais e pagamentos a advogados dativos, e a consulta de rubricas de auxílio-moradia foi unificada. Já a segurança pública voltou a contar com a divulgação de dados da violência. São demandas recorrentes de transparência passiva, que passaram a ser divulgadas de forma espontânea pelo Estado.

Temos o desafio de mirar todos os cidadãos interessados em acessar informações públicas, e a obrigação de atender pesquisadores e profissionais da imprensa com dados em formato aberto, legíveis por máquina, editáveis, filtráveis, comparáveis e passíveis de compartilhamento. Divulgar dados públicos é fortalecer o controle social e a liberdade de imprensa , dois valores essenciais à democracia

A nova onda mundial exige que o setor público vá muito além da simples publicação dessas informações qualificadas, checadas e de grande valor social e econômico: nesses novos horizontes, é preciso usar as massas de dados para, com auxílio da tecnologia, impactar positivamente a vida e a rotina das pessoas - na saúde, nos transportes, na educação, na segurança. Esse é o desafio ao qual nos lançamos: transformar dados em utilidade pública.