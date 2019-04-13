Nossa frieza diante da dor pode ser revertida

Henrique Geaquinto Herkenhoff e Patrícia Pereira Neves*

Há uma curva civilizatória a ser feita para que deixemos de consumir com naturalidade as notícias de violência nas escolas. Não, a violência não é natural e nosso embrutecimento pessoal diante da dor pode ser revertido.

Com o crescimento populacional e o avanço da “civilização”, cada vez remetemos às autoridades a solução de um número maior de conflitos e, em particular, os violentos. De um lado, isso é bom, pois deixamos de fazer justiça com as próprias mãos; de outro, há problemas. Em primeiro lugar, esquecemos completamente as vítimas, para nos concentrar apenas na punição dos criminosos (justiça retributiva); de outro, uma infinidade de pequenas incivilidades cotidianas vai sendo deixada sem atenção, já que não são graves o suficiente para movimentar a máquina cara e lenta do Judiciário. Contudo, somadas, elas podem ter consequências tão terríveis quanto qualquer crime, especialmente quando reiteradas, como no bullying e no assédio moral ou sexual.

Povos “primitivos”, no entanto, ainda mantém métodos comunitários e não hierarquizados, que vêm sendo estudados, adaptados e aplicados com impressionante sucesso, resultando em três ferramentas simples e ancestrais de solução pacífica de conflitos: Comunicação Não Violenta, Justiça Restaurativa e Mediação (Escolar e Comunitária).

O TJES vem usando essas técnicas internamente, mas também oferecendo à sociedade a capacitação para que tais ferramentas estejam disponíveis em outros ambientes, especialmente nas escolas e nas famílias. Além de diversos profissionais, os próprios alunos vêm aprendendo o potencial da escuta e fala respeitosas, da criação de espaços seguros e confortáveis para expormos nossos problemas, da busca coletiva e horizontal de soluções, de forma que os danos causados por alguém sejam solucionados ou minimizados mas, sobretudo, as relações sejam restauradas de forma a permitir o retorno à convivência. E levam isso para casa, para a comunidade, para a vida.

O programa “Reconstruir o Viver” não apenas foi aceito, como a demanda tornou-se muito superior ao planejado, começando em Vila Velha e chegando a outros municípios, com resultados impressionantemente positivos, notadamente nas escolas em que corpo docente e alunos interagem com o mesmo objetivo após capacitados – criar um ambiente de paz. Não são fórmulas mágicas, mas que funcionam, funcionam.