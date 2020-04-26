No meio da pandemia, os riscos da fogueira digital para a humanidade

Mundo digital Crédito: Pixabay

Na Idade Média, uma série de filósofos, pesquisadores e outros sujeitos que ousavam pensar e não apenas seguir os dogmas vigentes corria grande risco de acabar seus dias numa fogueira. Parece que esses tempos estão de volta, mas agora a fogueira é digital.

Quem ousa raciocinar, seguir os passos da construção do conhecimento científico da maneira que nosso processo civilizatório nos ensinou, parece estar em maus lençóis.

Opinião de “digital influencer” ou posicionamento pessoal de líder, desde que tenha um bom toque de retórica sofismática, tem mais relevância que dados técnicos distribuídos em seus graus de evidência (ilustração). Estudos “in vitro” ou séries de casos sem grupo controle são mencionados em manchetes e pronunciamentos como tábua da salvação. Mas a realidade científica é outra. Apontar oportunidades de melhorias transforma quem fez a análise imediatamente em “inimigo”, “traidor” ou “alguém que não quer o bem do Brasil”.

Na verdade, estamos diante de uma catástrofe global, que terá efeitos duradouros por anos ou até décadas sobre o mundo, que provavelmente não voltará a ser o mesmo. É a luta da humanidade para combater uma pandemia.

Quem acredita nas esdrúxulas teorias conspiratórias é porque ainda não “caiu a ficha”. Postar ou falar mil vezes algo que não corresponda à análise científica não irá mudar a realidade que está posta.

Para vencermos esta guerra contra o novo coronavírus, precisamos de estratégia adequada imediata. Mapeamento das regiões atingidas (testes), proteção aos que têm contato direto com os doentes (EPIs), muita pesquisa científica bem conduzida (tratamentos eficientes) são essenciais, tudo isso somado à tolerância, resiliência e união neste momento tão delicado que a humanidade atravessa. Respeitemos a hierarquia das evidências científicas, lembrando que a Medicina continua sendo uma ciência de verdades transitórias.