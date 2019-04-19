Não faz sentido valorizar a desigualdade como forma de distinção

Conceição Aparecida Giori*

Em pleno século 21, tantos anos após o grito de igualdade, liberdade e fraternidade que coroou o Iluminismo tal qual o conhecemos hoje, fincando-o como marco na história do Ocidente, transportado em valores e princípios para o texto de diversas constituições dos Estados Democráticos que se constituíram após a Revolução Francesa, ainda se vê resquícios, por vezes dominantes, de uma cultura que valoriza a desigualdade como forma de distinção e justificativa para distribuição de privilégios.

Notícia divulgada no início deste mês, no Gazeta Online, sob o título “Juiz do ES ganha indenização em dobro simplesmente por ser magistrado”, expõe um critério de medição de valores que se amolda não à natureza do ser, mas do estar. Por esse critério, a posição ocupada pelo indivíduo, o cargo em que está, a avaliação dada ao cargo exercido é que definirá como ele deve ser tratado, o quanto ele vale, qual o peso de sua existência. Se o estar é de relevante importância para o conceito desse tempo (porque os conceitos se alteram na inalterabilidade do tempo), então aquele ser, em sua individualidade, é “mais igual que os outros”. Se o ser é apenas ser, sem cargo de relevância que ateste seu valor, então sua igualdade é reduzida à metade, à terça, à quarta parte e assim sucessivamente, a depender do quinhão de igualdade que lhe caiba neste mundo.

A maior responsabilidade de um cargo não confere ao seu ocupante uma nota de distinção, confere-lhe apenas a obrigação de portar-se, enquanto no cargo, com responsabilidade, probidade, honestidade, discernimento e desapego. Essa última característica é a barreira que impede o ego de buscar abrigo na criação de castas, classes e posições de poder.

Tenho sustentado a relevância da Magistratura e a necessidade de que nenhum magistrado seja posto em condição de vulnerabilidade, preservando assim seu espírito livre de inseguranças e incertezas para que possa exercer a judicatura como bastião de valores, princípios e regras que devem valer para todos. É dever e um chamado para todo e qualquer indivíduo, mas especialmente para aqueles que estão em cargos de direção, de representação popular ou de decisão, zelar para que não seja esquecido o artigo 1º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, inspiração para a preservação do direito à igualdade tal como prescreve a Constituição Brasileira de 1988, donde se lê que “os homens nascem e são livres e iguais em direitos” e que ”as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum”.