Não encontro palavras para definir um governante tão equivocado

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Tudo aquilo que um dia fez parte de nossas vidas, sem que a gente se desse conta, foi-se perdendo na poeira da estrada. Não falo de pessoas. Mas de coisas substantivas como o pião, o escaldado de galinha, os boleros, os besouros do amendoim que se comia no café da manhã, coisas assim.

Expressões do dia a dia também foram ficando nas curvas do caminho. Assim é que hoje ninguém mais morre. Todo mundo agora “vai a óbito”. E ninguém mais é operado. Sempre que houver uma indicação médica, o cidadão irá, sim, “passar por uma cirurgia”. E acabou essa história de sair por aí procurando, seja lá o que for. “Procurar” é verbo em desuso. Todos agora “demandam”. Apesar das limitações deste rebento. Namorados, por exemplo, certamente não demandarão uma prova de amor de sua namorada. Sob pena de cortar o clima.

As poucas exceções tendem a zero. Mesmo assim algumas são medalha de ouro. É o caso do imperativo “racha fora!”. Sua sucessora “vaza!” ficou com o cinturão. Ao contrário da estreante “sextou”, que veio substituir a adorável ameaça safada “hoje o pau vai quebrar!”. “Sextou” sonha em se manter no pódio. Mas não vejo muitas chances. Assim caminha a humanidade. E acho natural que assim seja. O que não impede as minhas dores de cotovelo pontuais. Aliás, esse tipo de dor também foi para o beleléu. Olha aí mais uma que dançou. E o “dançou”, com esse sentido, também foi a óbito.

Uma outra valiosa expressão segue altaneira, sempre na ponta da língua de todos. Até daqueles que não têm a mínima ideia de como surgiu: “A ficha caiu”. E vai continuar “per omnia saecula saeculorum”. Epa! Latim numa hora dessas? Desde que os padres passaram a trocar o altar pelos palcos, a tal língua morta subiu aos céus. Mas os advogados ainda batem uma bolinha com ela.

É lamentável o desaparecimento de expressões populares, velhas companheiras de viagem. O “ei”, por exemplo. Por onde andará? Ele era o fiel tradutor da alegria, a cada topada que se dava com alguém conhecido. “Ei, como vai?” Era assim que todos os amigos e conhecidos se saudavam. A expressão acabou mais tarde dividindo espaço com o “oi” e juntos foram nossos parceiros por muitos e muitos anos. Até trombarem de frente com a atual e pernóstica “olá!”, uma expressão carregada de rímel. Sonhando um dia virar “hello”, aposto.

E é uma pena que não exista, nestes tempos em que vivemos, um adjetivo que, sozinho, consiga qualificar à altura um cidadão de poucas luzes. Até que para poucas luzes existe: zero à esquerda, tosco... Mas para um pobre coitado de plantão, um equívoco ambulante, só pedindo socorro a Machado de Assis: “Certas pessoas não aumentam o mundo quando nascem e nem o diminuem quando morrem”.