Movimentos empresariais e desenvolvimento do Espírito Santo

O Espírito Santo tem uma longa história com grandes lideranças. Nomes como Arthur Carlos Gerhardt Santos, Nilton Chieppe, Sérgio de Castro, Américo Buaiz, Cariê Lindenberg e Jônice Tristão são lembrados pela gestão e contribuição à frente de empresas que foram importantes para o crescimento econômico regional. À medida que o tempo passou, novas lideranças surgiram e movimentos empresariais se fortaleceram no Estado.

A potência dos movimentos empresariais locais foi evidenciada a partir de 2020. O Brasil e o mundo enfrentaram a maior crise econômica já registrada devido à pandemia da Covid-19. No Espírito Santo, o movimento empresarial teve um papel crucial para retomada da economia, garantindo a manutenção de empregos, a desburocratização e a concessão de crédito para empresas de todos os portes.

A colaboração entre os setores público e privado permitiu que o Estado sofresse menos impactos em comparação com outras regiões, demonstrando a importância de fortes lideranças na busca por soluções para o desenvolvimento local.

Passado o desafio da pandemia, vivemos uma nova fase. Em 2024, a chegada do Lide ao Espírito Santo representa um marco significativo para a nossa economia. Com atuação em cinco continentes e em 36 setores estratégicos, como educação, tecnologia, mobilidade, justiça e sustentabilidade (ESG), o Lide oferece uma plataforma privilegiada de visibilidade e integração nos cenários nacional e internacional. Com 21 anos de história e mais de 2 mil filiados em suas 25 unidades no Brasil, além de 4 mil membros internacionais, a rede mundial de executivos atua como uma ponte estratégica para conectar lideranças de diversos setores.

A presença do Lide é uma estratégia para integração de lideranças por meio de conteúdo de interesse global, troca de experiência e geração de novos negócios. Uma rede bem estruturada de líderes empresariais, como o Lide, confere visibilidade ao Estado no mercado econômico, facilitando a atração de novas oportunidades em forma de parcerias, instalações e inovações tecnológicas.

Liderança Crédito: Pixabay

O Paraná é um ótimo exemplo de como a existência de um grupo como o Lide é um estímulo para o crescimento econômico. No Lide local, a rede de executivos consolida-se como a maior representação multissetorial do estado, reunindo mais de 450 líderes empresariais que, juntos, movimentam um faturamento superior a R$ 250 bilhões, representando 40% do PIB paranaense.

Essas empresas, com sua força e impacto econômico, geram mais de um milhão de empregos diretos, reforçando sua posição como protagonistas no desenvolvimento e na geração de oportunidades no estado.

Como em outras regiões, as ações promovidas pelo Lide podem transformar o Espírito Santo em um centro estratégico de negócios, gerando oportunidades para o crescimento da economia capixaba, ampliando o acesso a novas tecnologias e incentivando a adoção de práticas sustentáveis.