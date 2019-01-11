Momento certo para destravar a máquina pública

Carlos Roberto Vallim*

Os órgãos públicos brasileiros encontram grandes dificuldades na gestão dos recursos, não há eficácia na aplicação dos tributos, pois esses não reverberam de fato onde deveriam: na educação, na saúde e na segurança.

A “comissão” cobrada pela corrupção, algo amplamente criticado nas campanhas políticas, certamente não é o principal problema na gestão do dinheiro público. Mais oneroso para os cofres públicos do que a própria corrupção é o desperdício de recursos, isso devido a uma política de governo tradicional que mantém a utilização de modelos incapazes de gerar informação de qualidade em tempo hábil e trazer segurança ao planejamento dos gestores.

Há de se atentar a este ladrão maior, o desperdício, gasto que não é necessário e não agrega valor, o qual, sem ser percebido, saqueia a sociedade e a priva de seus direitos fundamentais.

Entender os entraves que fomentam este mal e impedem a gestão de qualidade a que todos aspiram é imprescindível, sendo o atual modelo orçamentário o principal dentre esses, pois realiza projeções futuras com base em dados do passado.

Trata-se de um modelo tendencioso que ajusta as contas de forma linear, não permitindo discutir as reais necessidades quando da aplicação de determinados recursos públicos, pois assume que as necessidades futuras serão iguais as passadas. Isso somado ao fato de 90% das contas serem obrigatórias e vinculadas, tem-se um orçamento inflexível, que perpetua a ociosidade, a ineficiência, o retrabalho, enfim, a perda para toda a sociedade.

Nesse sentido, o modelo de Orçamento Base Zero (OBZ) mostra-se uma excelente ferramenta para a gestão dos gastos públicos, pois prioriza o combate contínuo aos desperdícios, buscando identificar onde e como alocar os recursos de forma mais eficiente, avaliando o desempenho dos gestores. Ademais, o OBZ rompe com a ineficiência orçamentária do passado ao considerar que determinadas áreas precisarão de mais recursos do que lhes coube no ano anterior, e outras de menos.

Sendo assim, para que o Brasil siga para frente, para o alto e para o sucesso, é necessário um orçamento responsável, flexível e participativo, a fim de haver controle e eficiência na gestão das contas públicas.