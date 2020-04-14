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Carlos Roberto Vallim

Artigo de Opinião

Negócios

Mercado não está sob controle dos gestores, mas empresa pode estar

Como os negócios vão sobreviver diante do inimigo invisível, mas de impacto tangível, chamado Covid-19? Por certo, a alocação do capital nesse período de incerteza deve ser feita com cautela e perspicácia
Carlos Roberto Vallim

Públicado em 

14 abr 2020 às 14:00
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Como as empresas sobrevivem diante do inimigo invisível, mas de impacto tangível, chamado Covid-19? Seus gestores precisam tomar decisões tempestivas de modo a adequar a operação com a realidade do mercado. O mercado não está sob controle dos gestores, mas a empresa pode estar.
Para ilustrar, a empresa pode ser comparada a uma embarcação que navega em um mar que pode ser tranquilo, previsível e administrável, porém também pode ser revolto, agressivo e muito mais difícil de se administrar. O comandante e gestores da embarcação, para garantir a navegação, precisam tomar decisões alinhadas ao cenário que se apresenta.
Lidar com a tempestade não é novidade ao gestor brasileiro, atuar em recessão é o que o brasileiro vem fazendo há quase 10 anos. Um bom comandante sabe navegar na tempestade, sabe manter custos enxutos e expandir com cautela. O que acanha até o bom comandante não é a tempestade, é a neblina, a incerteza.

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Na neblina, surgem três possíveis decisões: A primeira propõe fechar a empresa, vender os estoques, rescindir os contratos e demitir os trabalhadores, assumindo as perdas advindas da incerteza. A segunda, conservadora, prefere diminuir a velocidade, ancorar o barco e esperar a tempestade passar e o sol retornar, limitando os impactos da incerteza. A terceira considera que a tempestade vai passar eventualmente e o sol voltará a brilhar, assumindo a continuidade da empresa de forma inteligente e aumentando a exposição à incerteza.
Independentemente da decisão, para sobreviverem, as empresas precisarão de gestores orientados à solução, disruptivos, que pensem fora da caixa, sejam eficientes na gestão dos custos, e inovadores na adaptação dos produtos, serviços e canais de venda. Na neblina o cuidado deve ser maior e com olhar além da incerteza. Assim, se deve rever as estratégias da empresa e alinhá-las às necessidades do mercado, reforçando a solidez da empresa durante a tempestade.
Dessa forma, não sei qual decisão vai tomar na sua empresa, e nem quando o sol voltará a brilhar, afinal a neblina é para todos. Por certo, a alocação do capital nesse período de incerteza deve ser feita com cautela e perspicácia. Cabe ao gestor ser, antes de tudo, consciente da existência da neblina. A negação ou a arrogância é um salto na direção ao naufrágio.
*O autor é doutor em Administração pela FGV e professor de Contabilidade da Ufes

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