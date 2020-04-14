Mercado não está sob controle dos gestores, mas empresa pode estar

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Como as empresas sobrevivem diante do inimigo invisível, mas de impacto tangível, chamado Covid-19 ? Seus gestores precisam tomar decisões tempestivas de modo a adequar a operação com a realidade do mercado. O mercado não está sob controle dos gestores, mas a empresa pode estar.

Para ilustrar, a empresa pode ser comparada a uma embarcação que navega em um mar que pode ser tranquilo, previsível e administrável, porém também pode ser revolto, agressivo e muito mais difícil de se administrar. O comandante e gestores da embarcação, para garantir a navegação, precisam tomar decisões alinhadas ao cenário que se apresenta.

Lidar com a tempestade não é novidade ao gestor brasileiro, atuar em recessão é o que o brasileiro vem fazendo há quase 10 anos. Um bom comandante sabe navegar na tempestade, sabe manter custos enxutos e expandir com cautela. O que acanha até o bom comandante não é a tempestade, é a neblina, a incerteza.

Na neblina, surgem três possíveis decisões: A primeira propõe fechar a empresa, vender os estoques, rescindir os contratos e demitir os trabalhadores, assumindo as perdas advindas da incerteza. A segunda, conservadora, prefere diminuir a velocidade, ancorar o barco e esperar a tempestade passar e o sol retornar, limitando os impactos da incerteza. A terceira considera que a tempestade vai passar eventualmente e o sol voltará a brilhar, assumindo a continuidade da empresa de forma inteligente e aumentando a exposição à incerteza.

Independentemente da decisão, para sobreviverem, as empresas precisarão de gestores orientados à solução, disruptivos, que pensem fora da caixa, sejam eficientes na gestão dos custos, e inovadores na adaptação dos produtos, serviços e canais de venda. Na neblina o cuidado deve ser maior e com olhar além da incerteza. Assim, se deve rever as estratégias da empresa e alinhá-las às necessidades do mercado, reforçando a solidez da empresa durante a tempestade.

Dessa forma, não sei qual decisão vai tomar na sua empresa, e nem quando o sol voltará a brilhar, afinal a neblina é para todos. Por certo, a alocação do capital nesse período de incerteza deve ser feita com cautela e perspicácia. Cabe ao gestor ser, antes de tudo, consciente da existência da neblina. A negação ou a arrogância é um salto na direção ao naufrágio.