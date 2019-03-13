Massacre na escola em Suzano e o exemplo dos heróis anônimos

Moradores em frente à escola de Suzano onde ocorreu ataque Crédito: Estadão

Adriana Müller*

Dois rapazes chegam armados em uma escola. Na escola, centenas de pessoas, entre alunos estudando e profissionais realizando suas tarefas. E, na sequência, um massacre. Tiros, gritos, correria, choro, fuga, desespero. As imagens mostram muitas dessas cenas e nos deixam a todos atônitos. O Brasil se depara com mais uma história que nos deixa chocados e impotentes.. As imagens mostram muitas dessas cenas e nos deixam a todos atônitos.

Porém, o que as imagens não mostram também merece destaque. É o senso ético das pessoas em ação: como elas demonstraram, diante do inusitado, a importância de colocar os valores morais em prática. O valor da vida, o valor da solidariedade, do amor ao próximo, da empatia. E todas essas ações servem de alento diante dessa tragédia.

Depoimentos começam a revelar os heróis anônimos: todos aqueles que se mobilizaram para, de alguma forma, evitar que o plano cruel tivesse um resultado ainda pior. Professores que fecharam a porta da sala com mesas e armários, o que impediu um dos rapazes de entrar. Merendeiras que colocaram alunos na cozinha, bloqueando as portas com freezer, fogões e geladeiras. O caseiro que abriu uma pequena porta nos fundos por onde vários alunos puderam sair da escola. Os vizinhos que abrigaram em suas casas os alunos que conseguiam sair da escola, dando-lhes apoio e proteção – e ligando para os pais para confortá-los. Heróis anônimos que revelaram o quão potente é ser ético.

Em momentos nos quais o pior do ser humano se revela, roubando-nos a esperança e nos trazendo um sentimento de impotência, olhar para esses exemplos práticos de solidariedade e empatia nos mostra que, mesmo em meio ao caos, há pessoas dispostas a revelar o seu melhor. E isso faz toda a diferença. Isso salva vidas!

Precisamos fazer a diferença. Muitos se perguntam o que levou esses jovens a cometerem tal atrocidade. A resposta ainda não foi elucidada, mas será. E, então, poderemos analisar melhor essa situação. Mas, por ora, precisamos voltar nosso olhar para o exemplo vivo desses heróis anônimos. Precisamos entender que os valores morais não são apenas uma teoria bonita sobre relacionamentos humanos. Eles são os parâmetros que nos guiam para que possamos mostrar o melhor de nós – e o melhor de cada um de nós pode salvar vidas. Resta a cada um colocar esse melhor em prática, sempre.