Massacre de Suzano: Vivemos em uma sociedade profundamente adoecida

Ainda existem poucas informações sobre o caso e sobre as pessoas que cometeram o crime. Não há certeza se existe alguma patologia ou algum transtorno psiquiátrico envolvido, não sabemos as motivações, não conhecemos a história desses jovens que cometeram esse ato horroroso. O que a gente sabe é o seguinte: independentemente de motivação, independentemente do contexto, a certeza é que estamos numa sociedade em profundo adoecimento e em profundo sofrimento. Uma sociedade na qual temos dificuldade de perceber o outro. Não sabemos ainda, mas vamos considerar que eles tenham algum tipo de transtorno. Que tipo de estratégias ou redes de apoio a sociedade possui para poder lidar com essas pessoas, como auxiliá-las? É uma pergunta que temos que se fazer.

Outra pergunta fundamental: vamos considerar que os assassinos não tenham transtornos, mas certamente são pessoas em situação de desequilíbrio emocional ou psíquico. Será que nós estamos conseguindo enxergar e nos colocar como pessoas que podem auxiliar quem está sofrendo? Não estou de forma alguma desprezando o sofrimento das crianças, das famílias, dos funcionários, que neste momento devem estar passando um horror absoluto, sou mãe também de uma criança e mal posso imaginar o que significa uma situação dessas, absolutamente terrível. Mas infelizmente, nesse tipo de caso, quando procuramos respostas rápidas, em geral, cometemos enganos. Neste momento, temos que nos preocupar em apoiar as famílias das vítimas, apoiar a comunidade no entorno da escola, porque esse tipo de evento não afeta só os diretamente envolvidos, tem consequências muito amplas. Nós temos que nos preocupar em tentar entender por que isso aconteceu, nos aspectos sociais, culturais e psicológicos que envolvem esse tipo de acontecimento, para que eventos assim não se repitam. Espera-se que esses massacres não se tornem cotidianos. Só entendendo quem são essas pessoas (os atiradores), como eram suas vidas, contextualizando-as no âmbito social e cultural, é que poderemos entender essa tragédia e prevenir outras.