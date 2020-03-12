Manifestações deste domingo são um alerta para as liberdades

Bolsonaro convocou seguidores a participar de atos neste domingo (15) Crédito: EBC

Quando um presidente da República convoca seus seguidores para apoiá-lo, e assim fortalecê-lo em seu poder de negociação com parlamentares, é sinal de incompetência, debilidade política e autoritarismo. Protestos, atos e manifestações de rua são formas legítimas de se fazer pressão política por uma determinada causa. Geralmente ocorrem quando os manifestantes ou ativistas mais engajados e organizados apoiam, ou carecem de, outras formas mais eficazes de influenciar decisões políticas ou opiniões públicas. Podem ocorrer também como expressão espontânea de indignação e revolta diante de uma situação insuportável.

O presente caso dos atos convocados para encurralar o Congresso, com apoio e incentivo do presidente, revela que ele precisa disso por estar fraco politicamente e por julgar que os parlamentares (e também ministros do STF) não têm o direito de contrariá-lo. Tratando-se do cargo com maior poder de ação e influência nas instituições políticas, alçado com certa legitimidade das urnas, tal debilidade se deve única e exclusivamente à sua incompetência e autoritarismo.

Após quase três décadas na política tendo obtido aprovação de apenas dois projetos, Bolsonaro já deveria ter aprendido que não se faz política democrática sem ouvir e negociar com atores diversos, sem ceder a interesses contrários e muito menos sem aceitar os limites de seu próprio poder. Líderes políticos que não negociam e não admitem concessões são geralmente aqueles que querem governar sozinhos, também chamados autocratas, déspotas ou ditadores. O caso mais emblemático foi o do rei absolutista Luís XIV da França, que há mais de 300 anos chegou a proclamar: “O Estado sou eu”.

Após reiterados discursos e medidas agressivas que buscam acuar as críticas da imprensa e anular a oposição, é inquietante o apoio do presidente a grupos sociais que almejam acossar os poderes Legislativo e Judiciário, que servem justamente para impedir a concentração de poder e arbitrariedades do chefe de Estado.

Quem desenvolveu esse sistema foi um conservador, Barão de Montesquieu, que entendeu que excessos de poder como o de Luís XIV, mais cedo ou mais tarde produzem revolta na população, gerando instabilidades políticas e revoluções, como ocorreu na França poucos anos depois.

Bolsonaro, seus ministros e apoiadores deveriam se dar conta que uma vez que o povo experimenta a liberdade, não abrirá mão dela facilmente. E o estilo do presidente não é conciliatório, pelo contrário, é de intensificação do conflito e do antagonismo. Dessa forma, a fuga de dólares e de investidores persistirá e, de nossa parte, cidadãos afeitos à liberdade, podem esperar resistência e revolta.