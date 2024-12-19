Imigração e saúde mental: o cuidado de si em novos horizontes

Se, nas viagens a navio, nossos antepassados demoraram meses para chegar ao Brasil e estabelecer residência, hoje emigramos a países de todo o mundo em questão de dias ou horas. A maior facilidade de deslocamento, no entanto, não eliminou os desafios de adaptação a realidades, muitas vezes, tão distintas das nossas.

Quando a mudança de território está alinhada a um propósito de vida, mergulhar em novas culturas tende a ser empolgante, mas também pode ser assustador sob certos aspectos. Sabemos que ao lidar com atividades práticas, como aprender a usar o sistema público de transporte, buscar um emprego ou adquirir uma linha telefônica, emoções e sentimentos podem acabar em segundo plano.

Contudo, é o cuidado com a saúde mental que possibilitará que essas e outras demandas do processo migratório sejam realizadas de forma mais tranquila. Assim, identificar e acolher nossos estados internos, antes e durante a mudança, ajuda-nos a lidar com as lembranças de onde partimos e com as expectativas em relação ao lugar em que pousamos.

Nesse sentido, o estranhamento inicial (do novo país, com seu idioma e costumes próprios) deve, pouco a pouco, dar lugar a estratégias de adaptação. Estarmos abertos a experiências nos exige uma dose diária de reinvenção e é preciso termos em mente que, quando tudo que se vive é novo, valorizar cada pequena conquista é fundamental para termos fôlego para seguir adiante.

Além disso, é indispensável construirmos uma rede de apoio no novo território, pois, embora a vivência da migração seja sempre particular, ela não precisa ser solitária. Como afirma o ilustre psicólogo Martin Seligman, “as outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos”.

Outro aspecto relevante se refere a estabelecermos uma rotina, já que a definição de atividades e horários leva a um senso, mesmo que mínimo, de controle. E dela devem fazer parte hobbies e atividades de lazer, afinal, o lúdico abre espaço para a criatividade e o bem-estar, o que impacta positivamente nossa qualidade de vida.

Adicionalmente, não podemos deixar de pensar naqueles que ficam – pais, irmãos, amigos, às vezes até mesmo filhos e amores – já que eles também passam por seus próprios processos de adaptação. A casa fica vazia ou já não se tem mais aquela esperada visita aos fins de semana.

Novas amizades Crédito: Pixabay

Mas o fato é que a distância física não precisa ser sinônimo de desconexão emocional, e manter e fortalecer os laços afetivos é possível e benéfico para os dois lados. Definir uma constância para o contato, com horários ou dias específicos para telefonar ou realizar videochamadas, validar preocupações e compartilhar informações é uma forma de continuarmos a nos fazer presentes, mesmo que à distância.