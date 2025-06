Fim do julgamento político: contas de prefeitos agora são exclusivas dos Tribunais de Contas

A partir da decisão do STF, esse cenário muda radicalmente. O julgamento das contas de governo — aquelas que tratam do cumprimento de metas fiscais e da responsabilidade na gestão — passa a ser de competência exclusiva dos Tribunais de Contas, sem a necessidade de chancela do Legislativo local.

Em resumo, o STF mudou as regras do jogo. Embora a decisão ainda gere debates e dúvidas sobre sua aplicação prática, especialmente em municípios com estruturas políticas mais próximas, a medida representa um avanço no sentido de fortalecer os mecanismos técnicos de controle e transparência na gestão pública.