Fim da taxa de conveniência é falsa vantagem para o consumidores

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Plinio Escopelle*

Publicada na quinta-feira, dia 17, no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO-ES), a nova lei 10.986 determina que sites ou aplicativos não poderão cobrar taxa de conveniência em ingressos para shows, apresentações, teatros e outras atividades de entretenimento no Estado. A empresa que descumprir a medida pode ser multada em mais de R$ 60 mil, além de estar passível de penalização do Procon.

Com isso, o valor – que antes era identificado para o consumidor, na hora da compra, e cobrado como taxa de conveniência – agora será repassado para o produtor, que poderá adicionar qualquer aumento ao ingresso. Para o consumidor, a medida não deixará escolhas e ele pagará a taxa sempre que houver venda pela internet para o evento, independentemente do local que for executada a compra, já que o organizador não poderá diferenciar o valor.

cartão de crédito, compras na internet, internet, taxa de conveniência, ingresso Crédito: Reprodução/Divulgação/T5

Ou seja, a partir de agora existem duas opções: os ingressos vão subir vertiginosamente (somente no primeiro dia já foi percebido um aumento de 15%) ou haverá um retrocesso da tecnologia e os clientes ficarão nas mãos de cambistas, sujeitos a preços mais altos já na entrada do evento. Com isso, quem perde, além do consumidor, é a cultura capixaba, que já sofre com a escassez de grandes apresentações e agora terá ainda mais dificuldade para receber estas produções, vendo os valores de ingressos dispararem no mercado.

Antes de tomar uma decisão como esta, que impacta o turismo e entretenimento capixaba, esperava-se um diálogo maior sobre o cenário para entender o efeito em cascata dessa decisão. Além da cultura e do público, outro lado que sofre com esta medida são as empresas que operam as vendas de ingressos pela internet e adaptaram sua plataforma apenas para o Estado.

Além da ferramenta de compra desenvolvida, as empresas intermediadoras somam aos custos todo o sistema anti-fraudes, taxas de cartão, impostos, funcionários e tecnologia. Então, muitas vezes pode ocorrer do on-line ter um gasto ainda maior do que de um ponto de venda físico, mesmo oferecendo um serviço com maior comodidade para o cliente.

Em pensar que toda essa história começou com uma ação movida pela Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul contra a Ingresso Rápido. Na época, a ministra Nancy Anddrighi, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), decidiu pela não cobrança, justificando que a cobrança de taxa por bilhetes vendidos pela internet configura venda casada. Mas, e agora, que o consumidor pagará de qualquer forma pelo valor, sempre que houver venda pela internet para o evento? Qual será a razão para esta nova lei?

*O autor é empresário e atua há quase dez anos no mercado de eventos