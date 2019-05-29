Fé, democracia e a tradição cultural brasileira

Thyago Leal Ferreira e Wilson Coimbra Lemke*

Os “intelectuais orgânicos” de Gramsci assistem, completamente atônitos e estarrecidos, ao renascimento vigoroso do conservadorismo brasileiro e à derrocada do falacioso festival de privilégios que, até então, assolava a nossa nação.

A tentativa dos partidos de esquerda de inserir a ideologia marxista na tradição cultural brasileira começa a se confrontar com a presença maciça do pensamento conservador, que busca preservar nossas instituições tradicionais, como a família e a religião cristã.

Tão logo vislumbram a invocação de Deus nas manifestações de rua, os “despertadores de consciência” alardeiam o perigo fantasioso de um Estado teocrático que suplante toda e qualquer oposição “fora da fé”, como se a fé do povo brasileiro fosse uma ameaça à nossa própria democracia.

Se, por um lado, a Constituição diz que “todo o poder emana do povo”, por outro, isto não quer dizer que o povo seja o soberano, mas tão somente aquele que exerce a autoridade, derivada de Deus como de sua fonte suprema.

democracia , como nos ensina Carlos Alberto Sacheri, “deve basear-se no respeito à lei moral e religiosa, as quais hão de refletir-se na legislação positiva”. Então, por ser a ordem natural a fonte de toda lei humana justa, foi que os representantes do povo brasileiro promulgaram, “sob a proteção de Deus”, a Lei Fundamental de nossa nação.

Marx, como se sabe, queria abolir não só a propriedade privada, mas, também, a família tradicional, a individualidade, as verdades eternas, as nacionalidades, a tradição e os costumes. As ideias – assim como as ações – têm consequências e, talvez, aí estejam as sementes de nossa atual era da pós-verdade, marcada pela crise das ideologias e das instituições políticas, onde essa casta de “especialistas” tentam, a todo custo, apagar as raízes históricas de nossa sociedade e as tradições e instituições herdadas da cultura Ocidental, como, por exemplo, a Filosofia Grega, o Direito Romano e a Fé Cristã.

De igual sorte, tais pessoas enxergam com um certo ressentimento a confiança que o povo tem depositado no plano de governo do atual presidente da República, indo, não poucas vezes, às ruas em apoio a pautas mais conservadoras, que abrangem, por exemplo, o pacote anticrime, a reforma da Previdência, a votação nominal da MP 870, e a “Lava Toga”

Com efeito, os “ideólogos de esquerda” esquecem que a Ética Cristã considera os governantes como “autoridades constituídas por Deus” – tal como ensinado pelo Apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos – e, enquanto tais, têm suas funções bem definidas, devendo administrar a justiça e buscar o bem comum do povo – sem, contudo, desrespeitar sua idiossincrasia, sem a qual haverá resistências que tornarão impossível a paz social.