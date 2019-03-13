Faltam políticas públicas eficazes e integradas para combater a violência

Rusley Hilário Medeiros Miorim*

Em um país que ostenta uma média de 60 mil homicídios por ano e com menos de 8% desses crimes denunciados, não se pode esperar outra coisa que não a impunidade. Mesmo que em menos de 3% dos crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro sejam realmente possíveis de iniciar o cumprimento de pena, há quem diga que vivemos em uma nação com população carcerária demasiada. Então, de quem é a culpa?

As ações de combate aos bailes denominados de “mandela”, em Vila Velha, pelos órgãos de Segurança Pública, demonstram que há uma afronta à ordem e à lei. Quase 70% dos abordados nessas operações são menores de idade. Detalhe: as operações ocorrem, em sua maioria, de madrugada e em locais com altos índices criminais. A nova pergunta é: cadê a família desses menores?

São duas indagações que não só as forças de Segurança Pública devem responder, mas todos os cidadãos. Onde estamos errando?

A música da banda Jota Quest já nos trazia uma reflexão importante: “Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás”. Os dias melhores, certamente, só chegarão quando decidirmos por unir às forças no combate à criminalidade.

A Política da Lei e Ordem, que foi adotada, principalmente, em Nova York, mas muito criticada por alguns estudiosos, precisa dar uma volta pelo Espírito Santo e pelo Brasil.

Adolescentes e jovens na madrugada bebendo e usando drogas, ou fazendo furtos e roubos à luz do dia, tomando áreas abandonadas pelo poder público, além de uma legislação permissiva e leniente e instituições desmoralizadas e sem estrutura, são demonstrações de que continuaremos esperando dias melhores. Enquanto isso, teremos que lidar é com as dores da espera.

É urgente que as agências de Segurança, nas esferas municipais, estaduais e federais, se unam. Não é mais possível existir luta interna, mas integração. Aliás, é isso que nos falta: termos, de fato, integração entre as instituições. O poder público precisa, de uma vez por todas, erradicar o “vitimismo” e passar a agir com energia.

Não se trata de prisões apenas, mas de também de ações coordenadas para uma política pública capaz de retornar com a lei e a ordem que este país, aparentemente, vem assistindo se esvaírem.

O Sistema Único de Segurança Pública, conhecido como Susp (13.675/18), é uma lei que, se não for colocada em prática, manterá inalterada nossa espera por dias melhores. Nesse tempo, a lei e a ordem continuarão se dissipando pelo ar, a população de bem seguirá encarcerada, enquanto os bailes do “mandela” fazem mais vítimas.

Com isso, a impunidade permanece mais forte, os homicídios e crimes violentos se tornam ainda mais rotineiros e o cidadão se torna, a cada dia, ainda mais refém de sua própria sorte.