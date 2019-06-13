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Artigo de Opinião

Segurança

Facções criminosas no país não tem a maturidade da máfia italiana

Organizações estão apenas passando da fase de turbulência para a de normatividade, sendo, por enquanto, muito mais fáceis de combater. São ainda filhotes de serpente

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 17:55

Publicado em 

13 jun 2019 às 17:55

Henrique Geaquinto Herkenhoff e Luciana Souza Borges Herkenhoff*
Em qualquer sociedade, formam-se grupos mutuamente conectados, interagindo e se influenciando reciprocamente por processos dinâmicos que os distinguem de um conjunto aleatório de indivíduos.
> O crime pode até ser desorganizado, mas continua operando
Na maioria dos casos, embora se considerem especiais em relação à sociedade, não renunciam a pertencer-lhe, mantendo ou até aumentando o seu desejo de reconhecimento e prestígio; contudo, em um grupo que se reconheça como marginal, cada um deseja ser aceito e admirado apenas pelos seus pares, pouco se importando com o fato de as outras pessoas os rejeitarem fortemente.
> Atuação de facções de fora no ES "preocupa muito", afirma Casagrande
Uma organização criminosa é algo muito diferente de uma quadrilha muito grande e/ou eficiente, porque nesta última os integrantes foram unidos apenas pelo objetivo comum de assaltar uma agência bancária, pelo lucro que isso pode render.
Já a formação de um grupo e sua posterior evolução para uma organização ou instituição exige um deflagrador inicial, um fio condutor, gozos coletivos, legitimação e pertencimento, podendo um mesmo fato desempenhar mais de uma função. E passa por fases sucessivas de formação, turbulência, normatividade e execução.
No caso das facções criminosas, o sistema carcerário brasileiro, desumano e ineficaz, serviu ao mesmo tempo como estopim, elo agregador e legitimador para a sua formação. Os presos se uniram para lutar por condições mais dignas que, aliás, lhes são asseguradas por lei e pela Constituição e, portanto, são pautas legítimas.
E você pode traficar sozinho ou em uma pequena quadrilha, mas não pode dominar uma cadeia, nem se impor a toda uma comunidade e deter poder (e, consequente, prestígio) na favela, se não integrar uma facção. Se olharmos bem, as facções brasileiras não têm nem de longe a maturidade secular das organizações mafiosas italianas e estão apenas passando da fase de turbulência para a de normatividade, sendo, por enquanto, muito mais fáceis de combater. São ainda filhotes de serpente.
O problema, contudo, é sempre o mesmo: enquanto nosso sistema carcerário for um cenário de horror, servindo somente para conter temporariamente pessoas indesejadas no convívio social, as facções manterão sua razão de existir e sua legitimação onde e perante quem elas precisam, isto é, dentro das cadeias e entre os encarcerados. Em tais condições, combatê-las no asfalto, no mundo exterior, é somente enxugar uma geleira. E perderemos a oportunidade de esvaziá-las enquanto ainda estão no ninho.
*Os autores são professores do mestrado em Segurança Pública da UVV

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