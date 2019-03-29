Elogiar a ditadura menospreza as lutas que nos trouxeram até a democracia

Marcela Bussinguer*

A ditadura brasileira não foi fato isolado na América Latina. Mas isso não a torna menos cruel, ou mais agradável. Tampouco foi uma revolução, capaz de afastar o perigo vermelho. Afinal, a justificativa para o golpe não pôde ser confirmada pela realidade.

Enquanto no mundo, o medo do socialismo provocou compromissos e autocontenção para o capitalismo, fazendo surgir o Estado de Bem-Estar Social, no Brasil, o medo do comunismo, incitado artificialmente, fez surgir a ditadura. Não resolvemos nossas apreensões – afinal, segundo afirmam alguns, o perigo vermelho ainda ronda, interessando-se de modo particular pelo Brasil – e passamos a produzir novos medos, agora provocados pelas mãos do Estado.

Para aqueles que questionam o baixo número de mortos no período, talvez seja importante lembrar que há muitas formas de matar, muitas delas especialmente cruéis: deixar viver farrapos de gente – destituídos de direitos políticos, silenciados pela tortura, expatriados pelo exílio.

Afinal, não basta viver. É preciso de, algum modo, existir. Só existe, de fato, quem é livre para pensar um mundo diverso, não unívoco, capaz de comportar a mim mesmo e ao outro em suas idiossincrasias.

O elogio ao golpe não é simples manifestação de preferência política ou teórica. Atinge, profundamente, o que construímos no processo de redemocratização, menospreza as lutas que nos trouxeram ao Estado Democrático de Direito, indicando, de maneira assustadoramente reiterada, um desejo latente – ou, talvez, já nem tão dissimulado – de novos silenciamentos.

Se a ditadura não tem compromisso com a verdade, afinal, constrói uma facticidade alheia ao real, que possamos nos apropriar da liberdade contida na democracia para conhecer o que foi e não apenas versões oficiais daquilo que passou.

Revisitar o passado não é prender-se ao que acabou, mas atividade que se coloca imperiosa para a compreensão dos conteúdos de direitos fundamentais, como a liberdade de manifestação do pensamento, de associação, de ir e vir, do exercício profissional. Afinal, houve um tempo, não muito distante, em que estas liberdades não estavam abertas a todos.

Relembremos os jornalistas, estudantes, sindicalistas, músicos e escritores. Relembremos a destituição dos parlamentares, a exoneração de servidores públicos, a perda dos direitos políticos, o fim do habeas corpus, o fechamento do Congresso, o AI-5, a dissolução dos sindicatos, a proibição do direito de reunião, a repressão, a tortura, o pau de arara.

Rememoremos o que foi, para que possamos dizer: nunca mais!