Dúvidas sobre o futuro do Estado Liberal no Brasil

Tribunal de Contas do Estado Crédito: Gazeta Online

Gutman Uchôa de Mendonça*

Quem é mais importante: o Estado ou o indivíduo? Claro que o indivíduo. O território, embora imenso, desabitado, sem atividades econômicas, é apenas uma área abandonada, sem produtividade, pobre.

A Constituição, invariavelmente, no seu Capítulo I – Dos Direitos e Deveres/Individuais e Coletivos, reza: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

A GAZETA, em sua edição do dia 14 de fevereiro, trouxe na capa, ao lado do noticiário da morte da cantora Bibi Ferreira, a seguinte chamada para sua reportagem interna: “Conselheiros do Tribunal de Contas ganham mais de R$ 100 mil ao mês.”

Quem busca informações sobre como funciona o sistema de governo das nações desenvolvidas fica sabendo que o Brasil é um país singular, nos mais variados aspectos. Como funciona nas demais nações o ato de fiscalização de contas públicas? Com base em denúncia de irregularidades, contratam uma auditoria independente para investigar o caso. Com isso, os suspeitos são afastados imediatamente de suas funções e, quando presos, perdem o cargo e nunca mais podem exercer atividade pública.

O Brasil é realmente uma nação particular ao oferecer estabilidade ao servidor público. Em outras nações, não há benesses como as oferecidas aqui. Nenhum país do mundo tem um sistema burocrático do tamanho do Brasil, com diversas obrigações fiscais e centenas de empresas estatais que emperram o desenvolvimento econômico e social do país.

Imagina-se instalar no país um chamado Estado Liberal, reduzindo o tamanho do Estado. O Espírito Santo é economicamente pobre, não tem uma arrecadação de impostos para manter suas atividades públicas e os serviços essenciais em dia. Mas possui um Tribunal de Contas onde cada conselheiro ganha, mensalmente, R$ 100 mil.

Não sei se um Estado Liberal tem futuro no Brasil. Será que existe uma chance de tudo isso ter um fim?