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Daniela Vieira Malta

Artigo de Opinião

Coronavírus

Dia da Enfermagem: pandemia expõe urgência da valorização profissional

Acredito que esta crise sanitária vai transformar radicalmente a enfermagem no mundo, mas tal transformação depende muito mais da própria categoria do que dos outros
Daniela Vieira Malta

Públicado em 

12 mai 2020 às 12:06
Enfermeira medindo a pressão de mulher idosa
Mundo precisa de mais nove milhões de enfermeiros e parteiros para atingir meta Crédito: Shutterstock
Oficialmente, desde 1975 comemora-se em todo o mundo, no dia 12 de maio, o Dia do Enfermeiro. O dia foi escolhido como homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem moderna. Este 12 de maio, sobretudo, será ainda mais especial, pois comemora-se o bicentenário de seu nascimento e, não por coincidência, a Organização das Nações Unidas (ONU) determinou, no ano passado, que 2020 seria o Ano Internacional da Enfermagem.
O objetivo dessa declaração é reconhecer o trabalho realizado por enfermeiros e parteiros em todo o mundo, além de defender mais investimentos para esses profissionais e melhorar suas condições de trabalho, educação e desenvolvimento profissional. O mundo precisa de mais nove milhões de enfermeiros e parteiros para atingir a meta de cobertura universal de saúde até 2030.
É oportuno destacar que essa definição foi feita quando ninguém no mundo poderia imaginar que viveríamos uma pandemia. O mundo virou de cabeça pra baixo e a saúde e, consequentemente, a enfermagem, maior força de trabalho da área, foi colocada em destaque, tendo seus profissionais chamados de heróis. Diariamente são feitas milhares de declarações e homenagens.

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O espaço na mídia, dedicado muitas vezes para descredibilizar nossa profissão, divulgando de forma pessoal as falhas cometidas pela categoria, deu lugar para o enaltecimento. O Brasil já perdeu mais profissionais para o novo coronavírus do que a Itália e a Espanha juntas. Infelizmente, não somos heróis; heróis são invencíveis, não existem no mundo real.
Estudos apontam que essa mortalidade revela, entre outras coisas, que a desigualdade social, tão evidente no nosso país, é um grande fator de risco para a doença. Um técnico de enfermagem que ganha em média 1.500 reais, que tem dupla jornada de trabalho e que, por consequência, alimenta-se mal, tem sobrepeso, hipertensão arterial e diabetes, vai ter muito mais chances de morrer do que se vivesse em outra realidade econômica e social.
Como boa otimista, gosto sempre de ver o copo meio cheio. Acredito que essa pandemia vai transformar radicalmente a enfermagem no mundo, mas tal transformação depende muito mais da própria categoria do que dos outros. Precisamos nos unir, neste momento em que somos mais que imprescindíveis, e escrever nossa história diferente, exigindo melhores condições salariais, de trabalho e reconhecimento social. Mais do que nunca, tenho orgulho de dizer: sou enfermeira.
A autora é professora doutora do curso de Enfermagem da Faesa

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