Desenvolvimento do ES depende de política de continuidade

Gutman Uchôa de Mendonça*

Qualquer país organizado tem um plano de desenvolvimento sustentável. Espanha, França, Itália e Grécia, por exemplo, possuem os maiores cultivares de oliveira do mundo. Cada região, por meio de estudos de solo, comprova sua aptidão para esse cultivo. Também há regiões produtoras de trigo, cevada e milho, tudo de acordo com um zoneamento agrícola e um plano de financiamento à produção, transporte, armazenagem e cooperativismo.

Após um estudo da década de 1970, quando o governo Christiano Dias Lopes convidou agricultores gaúchos para o plantio de arroz na região de Suruaca, em Linhares, comentava-se que a cidade poderia ser uma grande produtora do alimento, inclusive com sobra para exportações.

Vários países, como os Estados Unidos, têm grande produção de determinados tipos de alimentos, além de estoque para suprir o mercado interno, pelo menos, em caso de calamidade climática.

O grande problema mundial é a fome. A África, por exemplo, tem problemas seculares de deficiência alimentícia, embora tenha um dos solos mais férteis do mundo, mas guerras eternas e disputas tribais emperram seu desenvolvimento.

No Brasil, temos a praga governamental. A irresponsabilidade de governos alimentou por quase duas décadas o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), promovendo uma imoral política de reforma agrária, resultando no que está aí.

Já foram realizados estudos para aplicação de um zoneamento agrícola do Espírito santo, para sua aplicação no financiamento à produção, mas, na sucessão de governos, o projeto acaba esquecido em prol do empreguismo e da reeleição.

Nenhum governo segue um plano, uma meta, mas ainda assim quer a transformação do Estado num grande polo siderúrgico, portuário e industrial, sonhando até com um Vale do Silício capixaba. É preciso caminhar para se chegar a um lugar, mas colocando as fantasias de lado. Enquanto isso, o Espírito Santo vai se transformar no paraíso dos patinetes...