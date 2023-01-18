De São Pedro a Jardim Camburi, obras reforçam Vitória como cidade empreendedora

Estudo divulgado pela Findes apontou Vitória como a cidade com o melhor ambiente para realizar negócios no Espírito Santo, destacando-se em fatores como inovação, capital humano e gestão fiscal.

O IAN - Indicador de Ambiente de Negócios, criado pela Findes, tem como objetivo mensurar, acompanhar e apontar caminhos para a melhoria no ambiente de negócios nos municípios capixabas.

Sabemos que um melhor Ambiente de Negócios representa mais abertura e crescimento de empresas e, por consequência, mais empregos e mais renda para quem mora em nossa cidade.

Uma cidade empreendedora, que busca a inovação, a simplificação, a formalização e o respeito aos contratos, é também uma cidade que se desenvolve de forma inclusiva, contribuindo para uma maior qualidade de vida de todos os seus cidadãos.

Por essas razões, a atual administração tem atuado em diversas frentes para nos tornarmos cada vez mais uma cidade atrativa aos empreendedores, convidativa aos turistas e promotora do bem-estar de seus moradores.

Data: 20/09/2021 - ES - Vitória - Ponte da Passgem e Convento da Penha vistos a partir da UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Com esse objetivo, foi lançado o Plano Vitória que prevê R$ 1 bilhão de investimentos até 2024, distribuídos nas diversas áreas de atuação da prefeitura. É o maior conjunto de investimentos com recursos próprios da história do Espírito Santo. As ações vão desde grandes projetos, como a nova orla de São Pedro (R$ 96 milhões) e a Macrodrenagem da grande Santo Antônio (R$ 140 milhões), passando por obras em dezenas de escolas, como a construção da EMEF São Vicente de Paulo, no Centro (R$ 17,5 milhões) e o CMEI Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi (R$ 10,0 milhões), até obras de pequeno porte, como recuperação de pontes e praças. Todas as regiões de Vitória estão sendo contempladas, mas sabemos que a cidade tem uma dívida histórica com regiões mais carentes, e não estamos medindo esforços para resgatá-la.

Além de obras e do investimento em tecnologia, como os R$ 70 milhões destinados a tablets para os alunos, notebooks para os professores e computadores para todas as escolas, diversas ações com menos visibilidade, mas de grande importância, estão sendo realizadas.

Na área social, a criação do Programa Vix + cidadania tem o objetivo de fazer de Vitória a primeira capital a erradicar a extrema pobreza, complementando a renda das famílias mais pobres. E a regularização fundiária está levando o título de propriedade a famílias que há décadas possuem o imóvel, mas não tem escritura. Já foram mais de 2.700 títulos entregues em apenas dois anos de gestão.

E para facilitar a vida de quem quer empreender, as normas legais e tributárias estão sendo simplificadas e digitalizadas, como no caso das licenças de obras e ambientais, que em muitos casos já são emitidas em menos de 24 horas.