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Regis Mattos

Artigo de Opinião

É secretário de Gestão e Planejamento na Prefeitura Municipal de Vitória
Regis Mattos

De São Pedro a Jardim Camburi, obras reforçam Vitória como cidade empreendedora

Uma cidade empreendedora, que busca a inovação, a simplificação, a formalização e o respeito aos contratos, é também uma cidade que se desenvolve de forma inclusiva, contribuindo para uma maior qualidade de vida de todos os seus cidadãos
Regis Mattos
É secretário de Gestão e Planejamento na Prefeitura Municipal de Vitória

Públicado em 

18 jan 2023 às 16:30
Estudo divulgado pela Findes apontou Vitória como a cidade com o melhor ambiente para realizar negócios no Espírito Santo, destacando-se em fatores como inovação, capital humano e gestão fiscal.
O IAN - Indicador de Ambiente de Negócios, criado pela Findes, tem como objetivo mensurar, acompanhar e apontar caminhos para a melhoria no ambiente de negócios nos municípios capixabas.
Sabemos que um melhor Ambiente de Negócios representa mais abertura e crescimento de empresas e, por consequência, mais empregos e mais renda para quem mora em nossa cidade.

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Uma cidade empreendedora, que busca a inovação, a simplificação, a formalização e o respeito aos contratos, é também uma cidade que se desenvolve de forma inclusiva, contribuindo para uma maior qualidade de vida de todos os seus cidadãos.
Por essas razões, a atual administração tem atuado em diversas frentes para nos tornarmos cada vez mais uma cidade atrativa aos empreendedores, convidativa aos turistas e promotora do bem-estar de seus moradores.
Ponte da Passagem e Convento da Penha
Data: 20/09/2021 - ES - Vitória - Ponte da Passgem e Convento da Penha vistos a partir da UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Com esse objetivo, foi lançado o Plano Vitória que prevê R$ 1 bilhão de investimentos até 2024, distribuídos nas diversas áreas de atuação da prefeitura. É o maior conjunto de investimentos com recursos próprios da história do Espírito Santo. As ações vão desde grandes projetos, como a nova orla de São Pedro (R$ 96 milhões) e a Macrodrenagem da grande Santo Antônio (R$ 140 milhões), passando por obras em dezenas de escolas, como a construção da EMEF São Vicente de Paulo, no Centro (R$ 17,5 milhões) e o CMEI Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi (R$ 10,0 milhões), até obras de pequeno porte, como recuperação de pontes e praças. Todas as regiões de Vitória estão sendo contempladas, mas sabemos que a cidade tem uma dívida histórica com regiões mais carentes, e não estamos medindo esforços para resgatá-la.
Além de obras e do investimento em tecnologia, como os R$ 70 milhões destinados a tablets para os alunos, notebooks para os professores e computadores para todas as escolas, diversas ações com menos visibilidade, mas de grande importância, estão sendo realizadas.

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Na área social, a criação do Programa Vix + cidadania tem o objetivo de fazer de Vitória a primeira capital a erradicar a extrema pobreza, complementando a renda das famílias mais pobres. E a regularização fundiária está levando o título de propriedade a famílias que há décadas possuem o imóvel, mas não tem escritura. Já foram mais de 2.700 títulos entregues em apenas dois anos de gestão.
E para facilitar a vida de quem quer empreender, as normas legais e tributárias estão sendo simplificadas e digitalizadas, como no caso das licenças de obras e ambientais, que em muitos casos já são emitidas em menos de 24 horas.
Sabemos que há muito por fazer. O primeiro lugar em ambiente de negócios no Espírito Santo e o primeiro lugar nacional entre os municípios até 500 mil habitantes em "Connected Smart Cities" (cidades inteligentes e conectadas) mostram que estamos no caminho certo. Vamos continuar trabalhando juntos pelo futuro de nossa cidade. A população de Vitória só tem a ganhar.

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