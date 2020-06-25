Cura para comportamento monárquico é o impeachment, mesmo no Judiciário

A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti na fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF

“Todo poder emana do povo”, ditame maior da Constituição brasileira e simulacro do emblemático “we the people” da constituição norte-americana. É o poder que se exerce com a eleição direta de representantes, responsáveis primários pela condução da nação.

Nos dois países, o primeiro poder a se constituir é o Legislativo, responsável direto pela proteção dos direitos individuais. O Poder Judiciário é o último poder criado entre os Três Poderes, sendo responsável por salvaguardar direitos e garantias individuais, coibindo abusos de todos os poderes que violem a própria Constituição.

Mas, fazendo coro a Rui Barbosa, fica a questão: quem defende a Constituição, quando a própria Suprema Corte a viola? Rui não foi contrário à liberdade judicial. Ele é, na verdade, autor das defesas mais célebres dela. O advogado Rui afirmou ser “a consciência da magistratura difícil de submeter-se à prepotência dos governos”. Cunhou ele a advertência: não há “crime de hermenêutica”.

É essencial, porém, buscarmos compreender a necessidade de os julgadores submeterem suas próprias vontades. Bom exemplo vem da Suprema Corte norte-americana. Antonin Scalia, Justice de viés conservador, votou no caso Texas v. Johnson, em que se discutia o direito de queimar a bandeira americana como expressão livre de protesto. Disse Scalia que, se dependesse dele, poria na cadeia todo esquisitão de sandálias e barba desgrenhada que queimasse a bandeira. Concluiu, porém: “mas eu não sou rei".

O comportamento monárquico, concentrador de poderes, deve ser evitado numa República. E a cura para o royalism é o impeachment. Mesmo para órgãos do Poder Judiciário.

Apesar de o artigo 52, II, da Constituição brasileira e a Lei 1079 preverem a remoção de ministros do Supremo Tribunal Federal, pouco se estuda o assunto. É fundamental que sejam estudadas as hipóteses de controle judicial pelo impeachment. Não para o sacrifício da liberdade de jurisdição, mas sim para a conformação do exercício de qualquer poder à democracia.

Não se pode desconhecer a exigência democrática para que todo Poder tenha o exercício de suas prerrogativas, especialmente suas imunidades, não voltadas para a vontade pessoal de seus agentes. O fim maior é — e sempre deve ser — o interesse público.