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Luiz Henrique Alochio e Raphael de Barros Coelho

Artigo de Opinião

Direito

Cura para comportamento monárquico é o impeachment, mesmo no Judiciário

Apesar de a Constituição brasileira e a Lei 1.079 preverem a remoção de ministros do Supremo Tribunal Federal, pouco se estuda o assunto
Luiz Henrique Alochio e Raphael de Barros Coelho

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 12:08

Publicado em 

25 jun 2020 às 12:08
A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti na fachada do Supremo Tribunal Federal
A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti na fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF
“Todo poder emana do povo”, ditame maior da Constituição brasileira e simulacro do emblemático “we the people” da constituição norte-americana. É o poder que se exerce com a eleição direta de representantes, responsáveis primários pela condução da nação.
Nos dois países, o primeiro poder a se constituir é o Legislativo, responsável direto pela proteção dos direitos individuais. O Poder Judiciário é o último poder criado entre os Três Poderes, sendo responsável por salvaguardar direitos e garantias individuais, coibindo abusos de todos os poderes que violem a própria Constituição.
Mas, fazendo coro a Rui Barbosa, fica a questão: quem defende a Constituição, quando a própria Suprema Corte a viola? Rui não foi contrário à liberdade judicial. Ele é, na verdade, autor das defesas mais célebres dela. O advogado Rui afirmou ser “a consciência da magistratura difícil de submeter-se à prepotência dos governos”. Cunhou ele a advertência: não há “crime de hermenêutica”.

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É essencial, porém, buscarmos compreender a necessidade de os julgadores submeterem suas próprias vontades. Bom exemplo vem da Suprema Corte norte-americana. Antonin Scalia, Justice de viés conservador, votou no caso Texas v. Johnson, em que se discutia o direito de queimar a bandeira americana como expressão livre de protesto. Disse Scalia que, se dependesse dele, poria na cadeia todo esquisitão de sandálias e barba desgrenhada que queimasse a bandeira. Concluiu, porém: “mas eu não sou rei".
O comportamento monárquico, concentrador de poderes, deve ser evitado numa República. E a cura para o royalism é o impeachment. Mesmo para órgãos do Poder Judiciário.
Apesar de o artigo 52, II, da Constituição brasileira e a Lei 1079 preverem a remoção de ministros do Supremo Tribunal Federal, pouco se estuda o assunto. É fundamental que sejam estudadas as hipóteses de controle judicial pelo impeachment. Não para o sacrifício da liberdade de jurisdição, mas sim para a conformação do exercício de qualquer poder à democracia.
Não se pode desconhecer a exigência democrática para que todo Poder tenha o exercício de suas prerrogativas, especialmente suas imunidades, não voltadas para a vontade pessoal de seus agentes. O fim maior é — e sempre deve ser — o interesse público.
*Os autores são advogado, doutor em Direito (UERJ) e advogado, LLM. American Law (Florida State University), respectivamente

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