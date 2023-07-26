Copa do Mundo Feminina impulsiona mudanças reais na sociedade

Ary Borges comemora gol pelo Brasil na estreia da Copa do Mundo Feminina Crédito: Thaís Magalhães / CBF

Temos lutado para sermos ouvidas, reconhecidas e tratadas de forma igualitária em diferentes campos da sociedade, e uma área em que tivemos um progresso significativo é o futebol feminino. Prova disso é que a Copa do Mundo de Futebol Feminino deste ano terá seu maior público desde a primeira edição em 1991. E você não leu errado! Essa é somente a nona edição e a segunda televisionada no Brasil.

Mas os avanços não param por aí. Diversas empresas alteraram seus horários durante os jogos, a exemplo do que é feito na competição masculina. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por exemplo, pela primeira vez na história, alterou o horário de atendimento das agências.

Outro dado: a delegação 2023 é a maior da história e, pasmem, a composição da equipe atingiu a igualdade de gênero, o que não diminui o exemplo brilhante de como o esporte pode ser um veículo poderoso para promover a igualdade de gênero.

No entanto, para alcançar um avanço real na igualdade, é necessário ir além do esporte e incorporar mudanças em todas as esferas da sociedade. A partir da perspectiva de uma mulher bem-sucedida na carreira empresarial, fica claro que a Copa do Mundo de Futebol Feminino pode servir como um catalisador para superar as diferenças e avançar em direção à igualdade de gênero.

E o primeiro passo para alcançar a igualdade é romper com estereótipos e preconceitos arraigados que limitam as oportunidades das mulheres. Ao assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina, somos expostos a imagens poderosas de mulheres fortes, habilidosas e determinadas, desafiando os estereótipos de gênero que permeiam nossa sociedade. Essas atletas se tornam modelos inspiradores para meninas e mulheres.

Outro aspecto importante é o empoderamento econômico das mulheres. Na arena empresarial, as mulheres muitas vezes enfrentam desafios únicos ao buscarem o sucesso profissional. No entanto, a exposição e o sucesso das jogadoras de futebol feminino na Copa do Mundo têm o poder de influenciar positivamente a maneira como as mulheres são vistas e tratadas no mundo dos negócios.