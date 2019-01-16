Conselhos para uma vida toda

Cariê Lindenberg*

Não é imprescindível que tenham frequentado cursos superiores, nem que sejam excepcionalmente letradas para que pessoas inteligentes e iluminadas nos ofereçam sábios conselhos, utilíssimos por toda a vida. Por razões imemoriais, em passado longínquo, tive a feliz oportunidade e o prazer de privar com um dos diletos amigos de meu pai, o patriarca do importante e difundido clã dos Varejão. Ele foi pioneiro do bairro cariaciquense Itaquari, em frente a Jardim América.

Os nossos encontros sui generis ocorriam casualmente e sem protocolos, com frequência apenas relativa, em uma mureta onde se prendiam as grades de uma imponente mansão, semelhante a outras localizadas na Rua Marcos de Azevedo, na saída do Parque Moscoso. Ali, durante as férias, eu vinha do Rio e com frequência me hospedava na casa dos tios, o casal Anísio Fernandes Coelho e sua mulher Filhinha, onde me enturmava com os seus nove filhos, que nos proporcionavam um ambiente especialmente divertido, notadamente no carnaval e nas festas de final de ano.

Isso me ensejou a ser um aplicado discípulo do amigo Floriano, a quem tratava de você, embora merecesse um senhor, já que marchava na mesma geração de meu pai. Liguei-me a ele graças à admiração e espontaneidade de sua lúcida inteligência, da qual fluíam inspirações e sugestões enfáticas objetivas, utilíssimas ao desempenho humano. De seus inúmeros e apreciados conselhos, nunca me esqueci de um importantíssimo que me transmitia com muita ênfase, exibindo-me os botões de sua camisa e eventualmente também os de sua calça jeans. O zíper que poderia confundir esta história surgiu apenas muito mais tarde.

Ele sentenciava convicto: Carlinhos, quando por alguma circunstância você iniciar algo que lhe pareça não ir bem, pare imediatamente e avalie. Caso não consiga corrigir logo no início, pague o preço que for para sair de uma vez. Nunca nomeie alguém que será constrangedor descartar depois. Caso não proceda assim, você acabará enjaulado no problema para sempre. Abotoado o primeiro botão errado, os demais seguem no mesmo rojão. Sábias são as palavras que ele me transmitiu convicto e com invejável ênfase depois de apear e amarrar no gradil daquela casa o seu burro preferido ou um cavalo Campolina branco de sua estimação. De tanto elogiá-lo, um dia o encontrei me esperando na fazenda em Linhares com significativo e carinhoso presente em gesto especial do bom amigo. Com frete pago...

Creio e admito que ele suspeitasse oportuno transmitir esse conselho a um futuro político. Já que optei por caminho diferente, divulgo seus sábios conselhos que me parecem ser de extrema utilidade no momento... Sua personalidade resoluta persiste em seus descendentes.