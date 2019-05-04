Com individualidade exacerbada, viver em sociedade virou briga de foice

Diego Starley Costa de Alomba*

A Revolução Francesa ocorreu em 1789 sob o lema de Liberté, Egalité e Fraternité (Liberdade, Igualdade e Fraternidade, em português) – tripé que desde então vem servindo de inspiração para a formação de diversas sociedades democráticas.

A Constituição Federal brasileira de 1988, por exemplo, já em seu Preâmbulo traz a Liberdade e a Igualdade como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Se no plano teórico constitucional a Fraternidade é considerada um atributo indispensável da sociedade que objetivamos ser, no mundo “real” parece que a individualidade é que deve prevalecer.

A Fraternidade traz em si a ideia de irmandade entre as pessoas, o sentimento de que todos fazemos parte de uma mesma família, de modo que na vida em sociedade devemos cuidar uns dos outros e cultivar a boa convivência. Não é preciso ser adepto de alguma religião para viver este sentimento.

Infelizmente, vivemos época na qual parece que somente nós mesmos temos importância e que nossas necessidades são mais importantes do que de todos os demais. Viver em sociedade virou briga de foice, ou pior, com armas de fogo. Ninguém tem paciência com ninguém. Não há mais diálogo, acordo, consenso e bom senso. Tudo vira processo judicial. Tudo é extremismo e violência.

Pensar no outro como um irmão chega a parecer inocência; isto quando não desperta reprovação. As necessidades do outro não despertam muita atenção, ainda que sejam fundamentais como ter um emprego, um lar e condições dignas de vida.

Não estamos muito dispostos a ajudar o outro e também não queremos que o Estado ajude. Se o Estado gasta com programa social para assistência aos irmãos que fomos incapazes de retirar da miséria, ele está “tirando de mim e dando o meu dinheiro para os outros”.

Em matéria previdenciária, parcela da sociedade apoia um sistema previdenciário de capitalização, individualista por natureza, no qual cada trabalhador contribui para custear benefícios somente para si próprio, em substituição ao sistema atual, que é baseado no princípio da Solidariedade e no qual todos os trabalhadores contribuem para um fundo único destinado a custear benefícios tanto para si quanto para os demais.

Vivemos em uma sociedade individualista e queremos que o Estado seja um favorecedor de nosso individualismo. Que em tempos de cegueira individualista, tenhamos olhos para enxergar o outro como irmão e entender que viver em sociedade é viver em Liberdade e Igualdade, mas sempre com Fraternidade.