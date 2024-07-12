Coaf e as obrigações tributárias acessórias na alienação fiduciária

Nos últimos anos, a discussão sobre a obrigatoriedade da escritura pública para negócios jurídicos de alienação fiduciária tem ganhado destaque no cenário jurídico brasileiro. Esse debate não é apenas técnico, mas envolve questões profundas sobre segurança jurídica, transparência, combate à fraude e à lavagem de dinheiro.

A recente manifestação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) favorável à obrigatoriedade da escritura pública em Minas Gerais, validando o Provimento nº 93/2020 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), reforça a relevância do tema.

O artigo 108 estabelece que a escritura pública é necessária para a negociação de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. A exigência da escritura pública para a alienação fiduciária assegura que essas disposições legais sejam rigorosamente observadas, de modo a evitar nulidades e litígios futuros.

A obrigatoriedade da escritura pública também desempenha um papel fundamental no combate à fraude e à lavagem de dinheiro. Os notários atuam como agentes vinculados ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), sendo obrigados a reportar transações suspeitas.

Esse papel é vital na prevenção de crimes financeiros, uma vez que os notários possuem o treinamento e a expertise necessários para identificar atividades suspeitas. Além disso, os cartórios prestam informações à Receita Federal, Secretaria da Receita Estadual e ao IBGE, dentre outros órgãos.

Por um lado, a permissão do uso de “instrumento particular” apenas para o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) se justifica pela rigorosa fiscalização já existente pelo Banco Central sobre essas instituições. As instituições financeiras do SFI estão sujeitas a uma série de regulamentações e controles que mitigam os riscos de fraude e lavagem de dinheiro. Portanto, a exclusão do SFI da obrigatoriedade da escritura pública é uma medida equilibrada que reconhece a robustez do sistema de fiscalização existente.

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Por outro, os demais agentes econômicos ou particulares que desejam realizar uma alienação fiduciária devem submeter o contrato à forma de escritura pública. Isso se deve ao fato de que o artigo 38 da Lei nº 9.514/97 estabelece que a alienação fiduciária deve ser realizada por instrumento público ou particular (com efeito de escritura pública).

Na verdade, a interpretação que se pode dar é que o instrumento particular mencionado na lei tem algo que o diferencia do instrumento particular puro, a saber, a entidade que celebra o contrato pertencer ao SFI.