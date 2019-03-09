Cavalo de pau: os prós e contras no uso da polícia montada

Henrique Geaquinto Herkenhoff*

Às vezes, o passado é nosso futuro. Principal meio de transporte durante milênios, ao longo do século passado o cavalo foi quase completamente abandonado em favor do automóvel. Com o tempo, no entanto, ficou claro que precisávamos revisitar a ideia de polícia montada.

Tal como a bicicleta, o cavalo dá ao policial uma velocidade e um raio de ação muito maiores. Ele não é tão ágil no trânsito quanto as bikes, mas ao menos não fica inviabilizado como as radiopatrulhas. Por isso, ele permite, com sua velocidade média, maior interação com o meio ambiente – visão, audição e até olfato – e com as pessoas em torno, o que é particularmente importante se você quer se aproximar da filosofia do policiamento comunitário, até porque o cavalo é um animal simpático à população, especialmente às crianças, e faz boa figura para os turistas.

O policiamento a cavalo é insubstituível nos grandes eventos e aglomerações de pessoas. Nestas situações, mesmo a maior viatura fica completamente invisível, enquanto que o policial montado se destaca sobre a multidão e tem uma visão privilegiada; ele vê e é visto. Além disso, o animal vai naturalmente abrindo caminho entre as pessoas, ao passo que as viaturas não conseguem se deslocar. Seu emprego em áreas muito violentas também tem se mostrado bem efetivo.

Claro que este processo de patrulhamento tem problemas. O menor deles, que dá para controlar em parte, é que o animal não tem o menor pudor em devolver à natureza a parte da alimentação que ele não aproveitou... As dificuldades operacionais são grandes. Em primeiro lugar, há o problema de o animal escorregar, então sua utilização fica inviável em pisos muito lisos e/ou terrenos muito acidentados. Em segundo lugar, o transporte exige veículos de carga especiais.

O maior obstáculo, no entanto, são os custos. Embora empregue menos policiais, exige uma gigantesca retaguarda: estábulos, veterinários, caminhões etc. Há muitos policiais tomando conta dos cavalos em vez de estar na rua. A boa notícia é que grande parte desses custos é mais ou menos fixa. Em outras palavras, aumentando o efetivo empregado nessa modalidade, podem ser lançadas muito mais duplas policial/cavalo, tendo mais ou menos a mesma despesa de apoio interno. Portanto, o Regimento de Polícia Montada precisa crescer exponencialmente, ou corre o risco de ser extinto pelo sua relação custo x benefício, atualmente ruim, o que seria uma lástima.