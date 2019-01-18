BME e Rotam precisam ser queimados e renascer das cinzas

Henrique Geaquinto Herkenhoff*

A imprensa noticia a recriação do Batalhão de Missões Especiais (BME) e das Rondas Táticas Motorizadas (Rotam - Batalhão Major Márcio Luiz Boni), unidades especialmente treinadas, extintas logo após a paralisação da PM em 2017, justamente por conta de seu protagonismo naquele movimento. Tanto a decisão de as desmobilizar quanto a de reengajá-las são muito mais graves e encerram desafios muito maiores do que pode perceber a população e, mesmo, talvez, os governantes e comandantes.

Em um artigo publicado na edição de janeiro de 2003 da Harvard Business Review, denominado Black Hawk Down at Work (traduzido na edição brasileira para “Falcão Negro em Perigo”), Thomas W. Britt revela como, depois de entrevistar 1.200 rangers norte-americanos, ele e seus auxiliares chegaram a uma conclusão que esperavam, mas também a outra surpreendente.

A forças especiais (ou de elite, como a população prefere chamar) são corpos profundamente imbuídos de um ethos de trabalho duro, sacrifício pessoal e espírito de equipe, de maneira que os riscos, dificuldades e desconfortos de nenhuma batalha os desanimaria. O que os deixava frustrados era não poderem realizar o seu trabalho, seja pela sobrecarga e condições insuficientes, seja, principalmente, por regras mal definidas de atuação, que não lhes permitiam estar seguros de quando poderiam usar a força e proteger os civis. Mais que tudo, sentiam-se desmoralizados com as constantes alterações de missões e instruções: ordem, contraordem, desordem.

O que os estudiosos não esperavam descobrir é que essas mesmas forças altamente motivadas, quando se deparavam com essa frustração, ao contrário dos soldados “comuns”, não perdiam apenas um pouco de sua disposição guerreira, mas ficavam completamente alquebradas, afundando-se no desalento, nas críticas aos comandantes, no descaso com a própria segurança e dos colegas, descumprindo ordens e missões e se entregando a um misto de indisciplina e depressão, deixando-se atrair facilmente por líderes subversivos.

Depois dos graves acontecimentos de que poucos têm conhecimento, não se trata de pintar de novo as antigas sedes e reagrupar os contingentes. Se a decisão for reativá-las, estas unidades precisarão ser ritualisticamente queimadas até as cinzas, para delas renascer a ave lendária, sob comandantes exemplares e intimoratos, a quem será necessário dar uma autonomia inédita na história da PM/ES.