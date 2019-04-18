Apesar de barato, ronda policial de moto ainda enfrenta desafios

Henrique Geaquinto Herkenhoff*

O patrulhamento por comboios de motocicletas com dois ocupantes nas favelas da Colômbia é um espetáculo visual em um cenário muito semelhante ao brasileiro, inclusive pela localização no alto dos morros e pelas vielas irregulares, absolutamente inacessíveis a automóveis. É uma visão tão impactante quanto a de um Urutu brasileiro circulando nas ruas do Haiti.

O motopatrulhamento tem o alcance e a velocidade de um automóvel, mas quase a mesma a agilidade das bikes, a um custo também muito inferior. Esse processo, em terreno acidentado, exige muito treinamento especial, principalmente em áreas mais violentas, mas sua utilização em relevo plano e piso asfáltico não é problemático, embora também limite os equipamentos e a proteção do policial e também exija apoio para transportar pessoas detidas.

Outra utilização extremamente importante e completamente desprezada da motocicleta seria no atendimento às ocorrências, a maioria das quais sequer exigiria dois policiais. Reduzindo o tempo de resposta e o custo do atendimento, as motocicletas poderiam liberar recursos humanos e financeiros para outras atividades da PM, mas a aceitação para tal finalidade tem sido quase nula no Brasil.

Qualquer emprego das motos traz problemas de segurança, e a chuva quase o inviabiliza, porque os visores dos capacetes ficam embaçados, o que não apenas aumenta o risco de acidentes, mas torna praticamente impossível pilotar e ao mesmo tempo observar as imediações. Contudo, o trânsito cada vez mais caótico até nas cidades médias parece nos empurrar inexoravelmente para aquilo que resiste a se tornar uma realidade: o motopatrulhamento ainda é uma exceção, talvez mesmo por ainda não haver entrado na cultura organizacional.

Há outras dificuldades superáveis: o ingresso na corporação não exige habilitação como motorista de categoria A, de modo que muitos policiais não estão sequer certificados legalmente, e o treinamento limitado a poucos grupos faz demorada a disseminação dos conhecimentos específicos para atuação sobre duas rodas, que não fazem parte da formação básica do soldado. O maior obstáculo, contudo, é o fato de não ser uma prática consolidada.

Enfim, esta não é mais uma escolha: no ritmo em que aumentam a frota nacional e os engarrafamentos, será inevitável alargar o emprego de motocicletas no cotidiano da PM, talvez estendendo esse uso ao Corpo de Bombeiros Militar e mesmo à Polícia Civil, gostemos ou não.