Afinal, coaching é modismo passageiro?

Lourenço Mascarenhas*

Com tantas novidades surgindo no mundo dos negócios e no universo de desenvolvimento humano fica até complicado saber o que é realmente bom ou o que de fato é apenas um modismo que atravessa as épocas. Tenho me deparado há alguns anos, e constantemente, com várias pessoas em diferentes regiões perguntando o que é esse tal de coaching. Por isso, achei pertinente dar essa orientação e esclarecimento.

O Coaching é o acompanhamento de um profissional com práticas e técnicas voltadas para o desenvolvimento pessoal, profissional ou empresarial.

O que poucos sabem é que esse termo “coach” vem da idade média. Surgiu na Hungria, inicialmente como “kocsi”, que eram as carruagens que surgiram por volta do sáculo XV guiadas por um condutor e levadas por cavalos, transportando pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Naquela época, a palavra “coach” já se referia a mudança e transformação. Daí a associação com os “cocheiros” que levavam pessoas de um lugar a outro, e o termo “coaches”, que promovem a mudança na mente das pessoas, levando-as do Estado Atual ao Estado Desejado. Mas é bom esclarecer que Coaching não é terapia.

O Coaching tradicional é um processo orientado à ação, focado em resultados específicos através do relacionamento entre o profissional (coach) e o seu cliente (coachee). Veio ganhando forma a partir do século XIX, associada aos tutores e treinadores, entrando no século XX com influências da Filosofia Ocidental no construtivismo, onde não se procura dar a “resposta certa”, mas sim passa a ser construída a partir da interação entre o coach e coachee.

Desde 1930 até os tempos atuais, o Coaching vem sendo atualizado e aperfeiçoado, revelando grandes Coaches, que têm impactado vidas e negócios pelo mundo, como o Coaching Integral Sistêmico. O Brasil vem se destacando muito nesse universo com institutos e instituições sérias que formam profissionais e publicam livros.

Existem best sellers escritos por autoridades brasileiras na lista dos mais vendidos e que servem de referência.

Na Europa e nos EUA, a prática do Coaching é muito comum. No Brasil, está em franca expansão. Certamente, é um conceito e uma prática que vieram para ficar e conquistar o mundo, contribuindo no desenvolvimento da natureza humana e empresarial.