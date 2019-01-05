A sétima República do Brasil está em curso

Wilson Coimbra Lemke*

Considerando tudo o que vivemos até aqui e refletindo se atualmente, no Brasil, concorrem tempos favoráveis a um novo presidente da República (ou seja, se haveria uma situação política que ele pudesse organizar, observando a Constituição e promovendo o bem geral do povo brasileiro), parece que vários cenários se desenham em benefício de um novo chefe do Poder Executivo. E não sabemos se haveria outro tempo mais propício a isso.

E se, como disse Maquiavel, “para provar a virtude de Moisés era necessário que o povo de Israel estivesse escravizado no Egito; e, para conhecer a grandeza do espírito de Ciro, que os persas fossem oprimidos pelos medos; e, para a excelência de Teseu, que os atenienses estivessem dispersos”; assim, no presente, para conhecer a virtude de um espírito genuinamente brasileiro, era necessário que o Brasil se reduzisse aos mais baixos níveis políticos, sociais, econômicos e culturais dos últimos tempos, sendo mais escravo que os judeus, mais servo que os persas, mais disperso que os atenienses: sem amor, sem ordem e sem progresso. Enfim, derrotado no campo político, espoliado socialmente, dilacerado na seara econômica, e varrido de seus mais elevados valores culturais, tendo suportado, assim, toda sorte de ruína.

Apesar de, outrora, já ter reluzido um brilho em alguém, a ponto de fazer crer que ele fosse um enviado de Deus para a redenção do povo brasileiro, viu-se que depois, no final de sua trajetória, ele foi abatido por um enorme escândalo de corrupção. Assim, quase sem vida, o Brasil esperou, durante anos a fio, alguém que pudesse sanar suas feridas e pôr fim aos saques dos cofres públicos, às depredações de seus patrimônios e à necrotização da família – célula mater da sociedade brasileira.

Mas o povo brasileiro suplicou a Deus que lhe enviasse alguém para o redimir dessas crueldades e insolências bárbaras. E, hoje, esse mesmo povo está pronto e disposto a seguir uma bandeira, e não se vê quem possa empunhá-la, senão a ilustre equipe do atual governo.

Que não se deixe, então, passar esta grande oportunidade, a fim de que o Brasil veja ressurgir no coração de seu povo, depois de tanto tempo, o amor à pátria e o desejo de servi-la. Que esta nova equipe assuma este empenho com o mesmo ânimo e a mesma esperança com que se assumem as campanhas justas, de modo que, sob sua insígnia, esta pátria seja condecorada com todas as medalhas dignas de sua grandeza e, sob seus auspícios, se realizem aqueles antigos valores que o bárbaro domínio não conseguiu apagar.