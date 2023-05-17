A lei deve valer para todos e de forma igual

Todo acadêmico de Direito sabe que, por maior que seja a discricionariedade de um julgador, é imperioso que a sua decisão esteja limitada e respaldada pela legislação vigente, em especial quando se trata de matéria penal, quando está em jogo um direito indisponível, qual seja, a liberdade.

Para tanto, o prisma utilizado para analisar o assunto deve ser o jurídico, e não o de cunho ideológico, partidário, político ou de outro qualquer que não seja o estritamente legal. É o que se deve utilizar para formar a devida convicção ao alcançar uma decisão eivada de legalidade.

Ganhou muita repercussão no país a decisão da 6ª Turma do STJ acerca do caso envolvendo André do Rap , que obteve a devolução de bens apreendidos em uma ação policial, sem que houvesse qualquer determinação judicial para tanto. Houve uma enxurrada de críticas por parte da população. Mas a verdade é que não havia base legal para a apreensão dos bens.

No Caso do André do Rap, a crítica tem como prisma o fato de ele ser traficante, chefe de uma grande organização criminosa, motivo pelo qual poderia ser relevada qualquer ilegalidade cometida contra a sua pessoa, como se o fato de já ter sido condenado por tráfico ou estar sendo processado poderia ter o condão de deixá-lo à margem da proteção da lei, permitindo que ele pudesse ser alvo de qualquer abuso ou arbitrariedade.

Por certo, alguns não conseguem aceitar o fato de poder ocorrer a devolução de bens a um traficante, mesmo que a apreensão tenha ocorrido sem o devido respaldo legal.

Mas ninguém aceitaria que a polícia entrasse em sua própria casa e apreendesse bens ou efetuasse a prisão de um familiar sem que a autoridade estivesse respaldada legalmente para tanto.

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Somente quem já sofreu ou sofre um constrangimento, abuso ou arbitrariedade por parte do Estado é que tem a exata noção de como a lei deve ser respeitada, independentemente de quem seja o alvo.

E não se alegue o famoso “quem não deve não teme”, pois são exatamente os que não devem que mais sofrem por serem inocentes ou inocentados, caso venham a passar anos com uma investigação ou processo criminal sobrevoando suas cabeças, o que, por si só, já causa a indevida e injusta condenação social prévia.

No caso do 8 de janeiro, as redes sociais e parte da mídia também nos inundam de avaliações sobre as prisões ocorridas. Contudo, denota-se uma divisão de entendimentos: de um lado, os favoráveis às prisões, os simpatizantes do governo Lula ; de outro, os simpatizantes do seu antecessor, o ex-presidente Bolsonaro

Nesse caso, vislumbra-se facilmente o prisma utilizado para se formar a convicção, qual seja, o ideológico, pois os lulistas aplaudem o mero fato de os presos serem apoiadores do ex-presidente, e os bolsonaristas criticam pelo mesmo fundamento. São entendimentos contrários lastreados exclusivamente em preferências políticas ou ideológicas.

Da mesma forma do caso anterior, percebemos o afastamento do prisma legal necessário a uma análise lastreada pela legalidade, prevalecendo o prisma político ideológico.

Importante destacar que, não obstante abordar a seara penal, o abuso pode ocorrer também em outras esferas do direito, como tributária, ambiental, administrativa etc.