É impossível haver Justiça sem defesa e sem comunicação privada

*Henrique Geaquinto Herkenhoff e José Carlos Rizk

Ninguém ignora que, mesmo atrás das grades, traficantes seguem comandando facções, ordenando crimes. Essa realidade tem levado as forças de segurança a mirarem na comunicação entre os presos e seus asseclas em liberdade, colocando em discussão todos os canais usados por eles. O Ministério da Justiça propõe uma série de medidas drásticas, cuja constitucionalidade certamente será questionada. Enquanto essa discussão não avança no Congresso, as autoridades tentam saídas para frear a violência. Acontece que essa busca não pode atropelar o pleno direito de defesa e o exercício da advocacia.

É obviamente impossível haver Justiça sem defesa, ou defesa sem a comunicação privada entre o advogado e seu cliente, ainda que isso não signifique que a alguém esteja legalmente autorizado a portar ordens criminosas. Todos os dias, milhares de advogados visitam seus clientes encarcerados, pois não há outra maneira de conhecer sua versão para os fatos, de identificar as testemunhas e outras provas, de discutir as linhas de argumentação. Não fazem assim porque gostam de dar trabalho à administração penitenciária, e muito menos porque são pombos-correio; apenas também não são telepatas. E, claro, todo policial gostaria de saber o que conversam o acusado e seu defensor, mas ninguém revela o que o Ministério Público conversa com a polícia: o sigilo, em ambos os casos, é da lei e é da lógica do processo criminal. Pode haver suspeitas plausíveis de abuso das imunidades profissionais, mas obviamente, se confirmadas, atingiriam casos pontuais, não a categoria indispensável dos advogados, da mesma forma como a maioria esmagadora dos policiais e promotores é honesta e não pode ser julgada pelas exceções.

Sempre que qualquer desses profissionais trai seus juramentos, comete um ultraje contra a sociedade, denegrindo seus colegas e o seu órgão de classe, que jamais seriam condescendentes. Por outro lado, a única maneira de separar o joio do trigo é a investigação específica de quaisquer suspeitos, que certamente contará com o apoio e o acompanhamento da OAB, cuja Corregedoria em seguida atuará com vigor. Todavia, essa mesma OAB não se esquivará de defender a profissão e as suas prerrogativas, sem as quais não pode haver Justiça digna deste nome, sem as quais o sistema de punição criminal se tornaria apenas um moedor de carne.

*Henrique Geaquinto Herkenhoff é presidente da comissão de Segurança Pública da OAB/ES; José Carlos Rizk é presidente da OAB/ES