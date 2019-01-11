É chegada a hora de levar a PM para a creche

Luciana Souza Borges Herkenhoff e Henrique Geaquinto Herkenhoff*

Você leva seu filho à creche pela primeira vez, e ele começa a chorar quando muda de braços, faz um escândalo. Em algum momento ele deixa de manha, fica tranquilo e você vai trabalhar, porque está tudo certo. Será?

Se ele criou laços com o novo cuidador, aprendeu que continuarão tomando conta dele; dependendo da idade, ele compreende que você voltará e que nada mudou. No entanto – algo que René Spitz estudou em orfanatos –, o choro pode haver terminado apenas porque a criança, sentindo-se totalmente impotente e abandonada, desistiu de lutar e “aprendeu” que ficará irremediavelmente desamparada. Para os pais e cuidadores, pode ser um alívio, mas a aparente “melhora” foi, na verdade, um terrível agravamento do quadro. Se a mãe retorna logo, normalmente isso se reverte, mas sempre há o risco da depressão anaclítica, cujo prognóstico é sempre grave.

Enquanto incomodava os “adultos”, a criança estava tentando obter do meio externo suas necessidades de proteção, segurança e afeto. Quando se calava, não é porque havia se adaptado à nova situação, mas porque estava apática, completamente tomada pela desesperança. Mamadeiras e afagos apressados não resolviam nada, só a retomada do vínculo.

Bem, esse não é um fenômeno exclusivamente infantil, e passou a ser diagnosticado em pessoas internadas por longos períodos e até em quem escapou de uma demissão em massa: o problema não é a falta imediata de meios de sobrevivência, mas a ruptura das relações de confiança, apoio e afeto que, entre adultos, precisam ser recíprocos.

Qualquer semelhança com a paralisação de 2017 e a situação atual da Polícia Militar não é mera coincidência. Enquanto os militares estavam protestando, ainda que de maneira pueril e ilegal, tudo parecia um caos, mas agora que estão quietos é que devemos nos preocupar. Até que se reconstruam as intrincadas e extensas amarrações internas e externas que motivam o policial, teremos nas ruas uma PM letárgica, sofrendo coletivamente a síndrome do desamparo aprendido (Martin Seligman).

É de sentimentos que estamos falando, não de reposições salariais, e quem se encarregar da instituição precisará pegar emprestada, com Newton Braga, aquela “sensibilidade que se comove com misérias que mesmo os que as carregam desconhecem, esta antena delicadíssima, captando pedaços de todas as dores do mundo, e que me fará morrer de dores que não são minhas.”