Profissões em alta na saúde: os novos rumos com o novo normal

No momento em que todo mundo precisou ficar em casa e modificar as formas de trabalhar, os profissionais da saúde tiveram de assumir a linha de frente e colocar o trabalho em prática contra um novo inimigo, mesmo com risco de contaminação, jornadas excessivas de plantão, afastamento da família e demais transtornos causados pela pandemia.
A nova realidade trouxe maior percepção do papel desses trabalhadores, conforme destaca o coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o médico Doglas Gobbi Marchesi.
E para o mercado de trabalho, o que será exigido? É fundamental, ainda de acordo com Marchesi, que quem está iniciando na área esteja sempre atualizado sobre as novas demandas e novidades da profissão.
"O médico que está entrando no mercado deve compreender que essa não foi a primeira nem a última pandemia. Doenças novas, novos tratamentos e novas descobertas na medicina são cada vez mais frequentes. O profissional deve se manter atualizado e pautado na ciência"
Entretanto, mesmo que o profissional faça sua parte, o maior desafio para o futuro, no contexto social, será fazer toda a sociedade entender a importância da ciência, o respeito à metodologia científica e o tempo necessário para comprovação de teorias e tratamentos, explica.
Outra área da saúde de grande relevo na pandemia foi a biomedicina. Professora do curso de Biomedicina do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Carine Coneglian de Farias Colman afirma que, além da valorização do trabalho do profissional de saúde, a pandemia também trouxe maior entendimento à população sobre a importância do conhecimento da área.
Por sua grande abrangência no mercado, o curso de Biomedicina tem despertado o interesse de estudantes. Com a pandemia, houve maior destaque da profissão, devido à importante atuação do biomédico na pesquisa, como no auxílio da identificação do vírus, produção de vacina, entre outros, e também no diagnóstico laboratorial. Por isso, tende a crescer muito ainda a busca por esse curso, completa Carine.
O leque de atuação para a categoria é extenso e, de acordo com o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Dr. Silvio José Cecchi, a formação complexa e minuciosa, que compreende todo o corpo humano e seus fatores externos, possibilita que o profissional possa atuar além da análise clínico-laboratorial, estendendo-se a exames de imagens, banco de sangue, acupuntura, biologia molecular, citologia, genética, perfusão extracorpórea, bioindústria, perícia criminal, estética, entre outras áreas.
Áreas da saúde em alta
Biomedicina
Curso de graduação em Enfermagem: além de atuarem nos hospitais, um dos setores que contratam enfermeiros é o de home care. Os serviços de atendimento domiciliar para pacientes crescem em todo o país. Levantamento do Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (Nead) aponta que o número de empresas que oferecem o serviço de home care vem aumentando, e o faturamento do setor já ultrapassa os R$ 10 bilhões.
Formação clássica: são seis anos de formação em horário integral, acrescido dos estágios obrigatórios e do período de residência médica. São mais de 50 especialidades médicas.
As possibilidades de carreira estão em vários campos e se concentram nas áreas de análise clínica, pesquisa e docência, estudos genéticos e reprodução humana. Também é possível trabalhar no setor de análises alimentícias e ambientais, entre outros. Ganhando cada vez mais terreno no campo da saúde, a Biomedicina é uma das profissões do futuro. Ela é voltada para a análise de exames laboratoriais e identificação de agentes causadores de doenças, além da contribuição para a área de pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos.