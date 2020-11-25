Profissões em alta na saúde: os novos rumos com o novo normal

Novos tratamentos e novas descobertas na área da saúde são constantes. Especialistas apontam que os profissionais precisam se manter atualizados Crédito: Freepik

No momento em que todo mundo precisou ficar em casa e modificar as formas de trabalhar, os profissionais da saúde tiveram de assumir a linha de frente e colocar o trabalho em prática contra um novo inimigo, mesmo com risco de contaminação, jornadas excessivas de plantão, afastamento da família e demais transtornos causados pela pandemia.

A nova realidade trouxe maior percepção do papel desses trabalhadores, conforme destaca o coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o médico Doglas Gobbi Marchesi.

E para o mercado de trabalho, o que será exigido? É fundamental, ainda de acordo com Marchesi, que quem está iniciando na área esteja sempre atualizado sobre as novas demandas e novidades da profissão.

"O médico que está entrando no mercado deve compreender que essa não foi a primeira nem a última pandemia. Doenças novas, novos tratamentos e novas descobertas na medicina são cada vez mais frequentes. O profissional deve se manter atualizado e pautado na ciência" Doglas Gobbi Marchesi - Coordenador do curso de Medicina da Ufes

Entretanto, mesmo que o profissional faça sua parte, o maior desafio para o futuro, no contexto social, será fazer toda a sociedade entender a importância da ciência, o respeito à metodologia científica e o tempo necessário para comprovação de teorias e tratamentos, explica.

Outra área da saúde de grande relevo na pandemia foi a biomedicina. Professora do curso de Biomedicina do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Carine Coneglian de Farias Colman afirma que, além da valorização do trabalho do profissional de saúde, a pandemia também trouxe maior entendimento à população sobre a importância do conhecimento da área.

Por sua grande abrangência no mercado, o curso de Biomedicina tem despertado o interesse de estudantes. Com a pandemia, houve maior destaque da profissão, devido à importante atuação do biomédico na pesquisa, como no auxílio da identificação do vírus, produção de vacina, entre outros, e também no diagnóstico laboratorial. Por isso, tende a crescer muito ainda a busca por esse curso, completa Carine.

O leque de atuação para a categoria é extenso e, de acordo com o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Dr. Silvio José Cecchi, a formação complexa e minuciosa, que compreende todo o corpo humano e seus fatores externos, possibilita que o profissional possa atuar além da análise clínico-laboratorial, estendendo-se a exames de imagens, banco de sangue, acupuntura, biologia molecular, citologia, genética, perfusão extracorpórea, bioindústria, perícia criminal, estética, entre outras áreas.

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