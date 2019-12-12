Arcebispo vai crismar 16 detentos em presídio de segurança máxima em Viana

Dom Dario vai ministrar o sacramento a 16 detentos que fizeram um curso preparatório de dois anos Crédito: Diocese de Cachoeiro

Na próxima terça-feira (17) a rotina da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana II (PSMA II) será quebrada por um momento muito especial: 16 detentos vão receber o sacramento da Crisma pelas mãos do arcebispo de Vitória, dom Dario Campos. Entre os que vão ser crismados está um detento, de 36 anos de idade, condenado a 210 anos de prisão.

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Por ser de segurança máxima, a maioria dos internos da penitenciária tem de dez a 60 anos de condenação pela Justiça.

É a primeira vez que um prelado da Arquidiocese ministra o sacramento dentro de um presídio. A missa, que será realizada na área de convivência da penitenciária, vai começar às 14h e terá a participação de 32 internos católicos e membros da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória, incluindo os padres Paulo Sérgio Vaillant e Carlos Conceição.

SEGURANÇA NA MISSA SERÁ DE ROTINA

A segurança será de rotina, sob a responsabilidade dos agentes penitenciários da Sejus. Tradicionalmente, às terças-feiras, a Igreja Católica, por intermédio da Pastoral Carcerária, dá assistência espiritual no presídio de Viana.

Os detentos que serão crismados participaram de um curso preparatório de dois anos, chamado de catecumenato (evangelização de adultos) para receber o sacramento católico.

PRESOS VÃO ESCOLHER O PADROEIRO

No mesmo dia da celebração, os presos vão escolher qual será o padroeiro da comunidade católica que eles vão formar no presídio. A lista tríplice, definida pelos próprios internos, tem São Paulo, São Pedro e Nossa Senhora Aparecida.

“Eles descobriram que também podem ser salvos, é um pessoal muito consciente”, destaca o padre Vaillant, que todas as terças-feiras dá assistência espiritual no presídio. Segundo ele, as missas propriamente ditas começaram na festa de Pentecostes deste ano, a pedido dos prisioneiros.