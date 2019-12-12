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Leonel Ximenes

Arcebispo vai crismar 16 detentos em presídio de segurança máxima em Viana

Entre os que receberão o sacramento de Dom Dario Campos está um interno condenado a 210 anos de prisão

Públicado em 

12 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario vai ministrar o sacramento a 16 detentos que fizeram um curso preparatório de dois anos  Crédito: Diocese de Cachoeiro
Na próxima terça-feira (17) a rotina da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana II (PSMA II) será quebrada por um momento muito especial: 16 detentos vão receber o sacramento da Crisma pelas mãos do arcebispo de Vitória, dom Dario Campos. Entre os que vão ser crismados está um detento, de 36 anos de idade, condenado a 210 anos de prisão.

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Por ser de segurança máxima, a maioria dos internos da penitenciária tem de dez a 60 anos de condenação pela Justiça.
É a primeira vez que um prelado da Arquidiocese ministra o sacramento dentro de um presídio. A missa, que será realizada na área de convivência da penitenciária,  vai começar às 14h e terá a participação de 32 internos católicos e membros da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória, incluindo os padres Paulo Sérgio Vaillant e Carlos Conceição.

SEGURANÇA NA MISSA SERÁ DE ROTINA

A segurança será de rotina, sob a responsabilidade dos agentes penitenciários da Sejus. Tradicionalmente, às terças-feiras, a Igreja Católica, por intermédio da Pastoral Carcerária, dá assistência espiritual no presídio de Viana.
Os detentos que serão crismados participaram de um curso preparatório de dois anos, chamado de catecumenato (evangelização de adultos) para receber o sacramento católico.

PRESOS VÃO ESCOLHER O PADROEIRO

No mesmo dia da celebração, os presos vão escolher qual será o padroeiro da comunidade católica que eles vão formar no presídio. A lista tríplice, definida pelos próprios internos, tem São Paulo, São Pedro e Nossa Senhora Aparecida.
“Eles descobriram que também podem ser salvos, é um pessoal muito consciente”, destaca o padre Vaillant, que todas as terças-feiras dá assistência espiritual no presídio. Segundo ele, as missas propriamente ditas começaram na festa de Pentecostes deste ano, a pedido dos prisioneiros. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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