Arcebispo assume e vai ao Complexo da Penha

Dom Dario Campos assume neste sábado a Arquidiocese de Vitória. Crédito: Diocese de Cachoeiro

O novo arcebispo de Vitória vai começar seu ministério em alto estilo: dom Dario Campos, que toma posse neste sábado, vai no dia seguinte até o Morro de São Benedito, no Complexo da Penha, para celebrar uma missa. A visita e a celebração religiosa se revestem de grande simbolismo porque esta é a região mais conflagrada pela violência em Vitória, palco de constantes confrontos entre traficantes e policiais.

A agenda

A Celebração da Epifania e Folia de Reis, como está sendo chamada, começa às 6h da manhã com um aprocissão; às 8h, haverá missa.

Novos tempos

A presença do arcebispo nesta comunidade carente e oprimida pelo tráfico pode ser o início de uma nova era na Arquidiocese de Vitória; de uma igreja mais próxima da vida dos oprimidos e com mais protagonismo político. Força, dom Dario!.

Do ramo

O advogado Bruno Toledo está cotado para assumir a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Vitória.

Ivan vem aí

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, reafirma que será candidato a prefeito e já tem até propostas para a cidade: a construção de um piscinão na Grande Cobilândia, onde mora, e a aquisição de uma área de 1 milhão de metros quadrados, em Vale Encantado, para atrair 200 empresas com média de 10 empregados, cada.

Ivan vem aí 2

“A macrodrenagem é cara e nem sempre suficiente porque parte do território de Vila Velha está abaixo do nível do mar. A solução são os piscinões”, sustenta o vereador, que amanhã será empossado, pela sexta vez consecutiva, na presidência da Casa.

A tragédia

Uma das maiores tragédias do Estado está fazendo 40 anos neste janeiro de 2019: a grande enchente de 1979 que deixou milhares de desabrigados no Estado.

A profecia

Foi nesse período que o então arcebispo de Vitória, d. João Batista da Mota e Albuquerque, cunhou a frase que ficou para a história:

“Só o povo salva o povo”.

Só 500

A Lieges produziu apenas 500 CDs com os sambas-enredo 2019. Os discos serão vendidos pelas próprias escolas de samba, que também vão definir o preço.

Via digital

As músicas também foram gravadas em MP3, para serem distribuídas, gratuitamente, pelas redes

sociais.

Alô, 2019!

Seja bonzinho, tá?

*************

MINIENTREVISTA

"Todos podem incentivar o hábito da leitura"

Booktuber e idealizadora do Clube Nuvem Literária, a capixaba Ju Cirqueira, de 29 anos, há anos mantém um canal no YouTube que incentiva leitores e há quatro tem um clube do livro presencial no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Pós-graduada em Inglês, ela aposta na longevidade do livro impresso: “Os livros físicos são mais fortes do que imaginamos”, observa.

O que deve ser feito para se estimular a leitura e novos leitores?

Eu sempre acreditei que pequenos gestos são capazes de fazer grande diferença, então desde indicar ou falar sobre livros para amigos até presentear as pessoas com livros já é um grande incentivo e que todos podemos fazer.

O livro impresso vai conseguir sobreviver?

O livro impresso sobreviveu ao rádio, à TV, à internet, e vem sobrevivendo até os dias de hoje, mesmo passando por tantas intempéries. Eu vejo a chegada do livro digital como algo positivo e que vem para acrescentar, e não para tomar o lugar do livro físico. Creio que os livros físicos são mais fortes do que imaginamos.

Você usa um canal na internet para estimular a leitura. Está conseguindo seus objetivos?

Sim, meu objetivo sempre foi abrir um espaço de diálogo, um ponto de encontro entre pessoas que gostam de ler, e para a minha surpresa o canal foi além disso. Ao longo dos anos percebi que ele era capaz de incentivar até mesmo pessoas que não tinham o hábito da leitura, fazendo com que elas voltassem a ter vontade de ler ou começassem a se interessar por livros.





Há quem diga que as redes sociais ocupam o tempo que as pessoas poderiam dedicar à leitura. Você concorda?

As redes sociais ocupam boa parte do tempo das pessoas no geral, não apenas o tempo que poderia ser dedicado à leitura, mas também a atividades físicas, estudos etc. Eu encaro as redes sociais assim como a internet, são ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar ou atrapalhar a vida, dependendo do uso que a pessoa dá a elas.





Qual o livro que todos têm que ler antes de morrer?