Arcebispo assume e vai ao Complexo da Penha

Dom Dario Campos assume neste sábado a Arquidiocese de Vitória.Crédito: Diocese de Cachoeiro
O novo arcebispo de Vitória vai começar seu ministério em alto estilo: dom Dario Campos, que toma posse neste sábado, vai no dia seguinte até o Morro de São Benedito, no Complexo da Penha, para celebrar uma missa. A visita e a celebração religiosa se revestem de grande simbolismo porque esta é a região mais conflagrada pela violência em Vitória, palco de constantes confrontos entre traficantes e policiais.
A agenda
A Celebração da Epifania e Folia de Reis, como está sendo chamada, começa às 6h da manhã com um aprocissão; às 8h, haverá missa.
Novos tempos
A presença do arcebispo nesta comunidade carente e oprimida pelo tráfico pode ser o início de uma nova era na Arquidiocese de Vitória; de uma igreja mais próxima da vida dos oprimidos e com mais protagonismo político. Força, dom Dario!.
Do ramo
O advogado Bruno Toledo está cotado para assumir a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Vitória.
Ivan vem aí
O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, reafirma que será candidato a prefeito e já tem até propostas para a cidade: a construção de um piscinão na Grande Cobilândia, onde mora, e a aquisição de uma área de 1 milhão de metros quadrados, em Vale Encantado, para atrair 200 empresas com média de 10 empregados, cada.
Ivan vem aí 2
“A macrodrenagem é cara e nem sempre suficiente porque parte do território de Vila Velha está abaixo do nível do mar. A solução são os piscinões”, sustenta o vereador, que amanhã será empossado, pela sexta vez consecutiva, na presidência da Casa.
A tragédia
Uma das maiores tragédias do Estado está fazendo 40 anos neste janeiro de 2019: a grande enchente de 1979 que deixou milhares de desabrigados no Estado.
A profecia
Foi nesse período que o então arcebispo de Vitória, d. João Batista da Mota e Albuquerque, cunhou a frase que ficou para a história:
“Só o povo salva o povo”.
Só 500
A Lieges produziu apenas 500 CDs com os sambas-enredo 2019. Os discos serão vendidos pelas próprias escolas de samba, que também vão definir o preço.
Via digital
As músicas também foram gravadas em MP3, para serem distribuídas, gratuitamente, pelas redes
sociais.
Alô, 2019!
Seja bonzinho, tá?
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MINIENTREVISTA
"Todos podem incentivar o hábito da leitura"
Booktuber e idealizadora do Clube Nuvem Literária, a capixaba Ju Cirqueira, de 29 anos, há anos mantém um canal no YouTube que incentiva leitores e há quatro tem um clube do livro presencial no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Pós-graduada em Inglês, ela aposta na longevidade do livro impresso: “Os livros físicos são mais fortes do que imaginamos”, observa.
O que deve ser feito para se estimular a leitura e novos leitores?
Eu sempre acreditei que pequenos gestos são capazes de fazer grande diferença, então desde indicar ou falar sobre livros para amigos até presentear as pessoas com livros já é um grande incentivo e que todos podemos fazer.
O livro impresso vai conseguir sobreviver?
O livro impresso sobreviveu ao rádio, à TV, à internet, e vem sobrevivendo até os dias de hoje, mesmo passando por tantas intempéries. Eu vejo a chegada do livro digital como algo positivo e que vem para acrescentar, e não para tomar o lugar do livro físico. Creio que os livros físicos são mais fortes do que imaginamos.
Você usa um canal na internet para estimular a leitura. Está conseguindo seus objetivos?
Sim, meu objetivo sempre foi abrir um espaço de diálogo, um ponto de encontro entre pessoas que gostam de ler, e para a minha surpresa o canal foi além disso. Ao longo dos anos percebi que ele era capaz de incentivar até mesmo pessoas que não tinham o hábito da leitura, fazendo com que elas voltassem a ter vontade de ler ou começassem a se interessar por livros.
Há quem diga que as redes sociais ocupam o tempo que as pessoas poderiam dedicar à leitura. Você concorda?
As redes sociais ocupam boa parte do tempo das pessoas no geral, não apenas o tempo que poderia ser dedicado à leitura, mas também a atividades físicas, estudos etc. Eu encaro as redes sociais assim como a internet, são ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar ou atrapalhar a vida, dependendo do uso que a pessoa dá a elas.
Qual o livro que todos têm que ler antes de morrer?
Pergunta difícil de responder, mas indicaria “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell.
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.