Apreensão de fuzis impõe a urgência de ampliar a proteção policial

PM apreende fuzis, drogas e munição em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

Cotidianamente as armas de fogo são apreendidas nas mãos de jovens com pouca idade, ociosos (não estudam nem trabalham), filhos de famílias desestruturadas e sem nenhuma formação moral, religiosa e educacional, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes. Vivem sem expectativa de futuro e com extrema limitação social. Com isso, enxergam na atividade criminosa a única oportunidade de sobrevivência.

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Uma verdadeira e honesta discussão interdisciplinar, com diversos atores, incluindo a Academia e as três esferas de governo, precisam urgentemente abordar com transparência, sem culpa e com muita maturidade as possíveis alternativas para a definitiva retirada dos jovens do tráfico de entorpecentes.

No meio desse tiroteio, é preciso um olhar diferenciado para os operadores de segurança pública, homens e mulheres, que expõem suas vidas, na tentativa diária de levar mais segurança às comunidades. Precisam urgentemente de proteção bélica, balística, psicológica, jurídica e médica.

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É preciso conter, nas principais entradas do país, a enxurrada de armas de fogo e drogas, provenientes das nossas divisas e até mesmo de outros continentes. Agregar tecnologia inteligente, diálogo franco com países vizinhos e responsabilizar empresas bélicas pelo acompanhamento legal das armas fabricadas são medidas que podem auxiliar esse processo.

A propósito, ironicamente Bezerra da Silva afirmara em uma das suas canções: “Navio não sobe o morro doutor; aeroporto no morro não tem; também não tem fronteira, estrada e barreira pra ver quem é quem”.