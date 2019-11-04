Apreensão de fuzis impõe a urgência de ampliar a proteção policial

A exitosa operação da Polícia Militar, que resultou na apreensão de três fuzis russos, da marca AK 47 e inúmeras munições calibre 5.56 mm, em Itaquari, Cariacica, no último domingo (03) lança luz sobre três questões: a inserção, cada vez maior, de armamentos de guerra nas mãos dos jovens ligados ao tráfico de entorpecentes, a urgente adequação da proteção policial e a permanente fragilidade das nossas fronteiras.
Cotidianamente as armas de fogo são apreendidas nas mãos de jovens com pouca idade, ociosos (não estudam nem trabalham), filhos de famílias desestruturadas e sem nenhuma formação moral, religiosa e educacional, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes. Vivem sem expectativa de futuro e com extrema limitação social. Com isso, enxergam na atividade criminosa a única oportunidade de sobrevivência.
Uma verdadeira e honesta discussão interdisciplinar, com diversos atores, incluindo a Academia e as três esferas de governo, precisam urgentemente abordar com transparência, sem culpa e com muita maturidade as possíveis alternativas para a definitiva retirada dos jovens do tráfico de entorpecentes.
No meio desse tiroteio, é preciso um olhar diferenciado para os operadores de segurança pública, homens e mulheres, que expõem suas vidas, na tentativa diária de levar mais segurança às comunidades. Precisam urgentemente de proteção bélica, balística, psicológica, jurídica e médica.
É preciso conter, nas principais entradas do país, a enxurrada de armas de fogo e drogas, provenientes das nossas divisas e até mesmo de outros continentes. Agregar tecnologia inteligente, diálogo franco com países vizinhos e responsabilizar empresas bélicas pelo acompanhamento legal das armas fabricadas são medidas que podem auxiliar esse processo.
A propósito, ironicamente Bezerra da Silva afirmara em uma das suas canções: “Navio não sobe o morro doutor; aeroporto no morro não tem; também não tem fronteira, estrada e barreira pra ver quem é quem”.
O autor é coronel da Polícia Militar do Espírito Santo e Secretário de Defesa Social de Viana