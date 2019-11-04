Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Apreensão de fuzis impõe a urgência de ampliar a proteção policial
Coronel Ramalho

Apreensão de fuzis impõe a urgência de ampliar a proteção policial

No meio desse tiroteio, é preciso um olhar diferenciado para os operadores de segurança pública, homens e mulheres, que expõem suas vidas, na tentativa diária de levar mais segurança às comunidades

Públicado em 

04 nov 2019 às 16:40

Colunista

PM apreende fuzis, drogas e munição em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
A exitosa operação da Polícia Militar, que resultou na apreensão de três fuzis russos, da marca AK 47 e inúmeras munições calibre 5.56 mm, em Itaquari, Cariacica, no último domingo (03) lança luz sobre três questões: a inserção, cada vez maior, de armamentos de guerra nas mãos dos jovens ligados ao tráfico de entorpecentes, a urgente adequação da proteção policial e a permanente fragilidade das nossas fronteiras.
Cotidianamente as armas de fogo são apreendidas nas mãos de jovens com pouca idade, ociosos (não estudam nem trabalham), filhos de famílias desestruturadas e sem nenhuma formação moral, religiosa e educacional, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes. Vivem sem expectativa de futuro e com extrema limitação social. Com isso, enxergam na atividade criminosa a única oportunidade de sobrevivência.

Veja Também

Tiros de fuzis de guerra apreendidos no ES podem chegar a 1,5 km

Uma verdadeira e honesta discussão interdisciplinar, com diversos atores, incluindo a Academia e as três esferas de governo, precisam urgentemente abordar com transparência, sem culpa e com muita maturidade as possíveis alternativas para a definitiva retirada dos jovens do tráfico de entorpecentes.
No meio desse tiroteio, é preciso um olhar diferenciado para os operadores de segurança pública, homens e mulheres, que expõem suas vidas, na tentativa diária de levar mais segurança às comunidades. Precisam urgentemente de proteção bélica, balística, psicológica, jurídica e médica.

Veja Também

Procuradoria diz que novo decreto mantém brecha para aquisição de fuzis

É preciso conter, nas principais entradas do país, a enxurrada de armas de fogo e drogas, provenientes das nossas divisas e até mesmo de outros continentes. Agregar tecnologia inteligente, diálogo franco com países vizinhos e responsabilizar empresas bélicas pelo acompanhamento legal das armas fabricadas são medidas que podem auxiliar esse processo.
A propósito, ironicamente Bezerra da Silva afirmara em uma das suas canções: “Navio não sobe o morro doutor; aeroporto no morro não tem; também não tem fronteira, estrada e barreira pra ver quem é quem”.
O autor é coronel da Polícia Militar do Espírito Santo e Secretário de Defesa Social de Viana

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados