Aposentada perde R$ 2 milhões ao cair em golpe de bruxo no ES

Ilustração dinheiro ou morte Crédito: Arabson

A promessa de que teria prosperidade para a família foi o que levou uma aposentada de 57 anos a acreditar que um bruxo lhe ajudaria com trabalhos espirituais, em Vitória. E foi exatamente a fé da mulher que o golpista usou para roubar, com a ajuda de dois comparsas, R$ 2 milhões da vítima durante um ano. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Tudo começou em 2018, quando a aposentada foi aconselhada por dois amigos - uma senhora e o filho dela - a procurar um homem que fazia “trabalhos espirituais” e se identificava como bruxo. O objetivo era ajudar a vítima a ter “tranquilidade no casamento e conquistas para a família”.

Animada com a indicação, a aposentada resolveu conhecer o trabalho do bruxo. Segundo relato dos filhos da vítima, no começo foi pedido apenas pequenas oferendas pelos trabalhos espirituais. "Começou com coisas sutis, como levar uma flor, depois arroz, feijão e animais. Com o tempo, ele foi ganhando a confiança da minha mãe e passou a pedir valores", contou a filha da aposentada.

Your browser does not support the audio element. Aposentada perde 2 milhões de reais ao cair em golpe de bruxo no ES

OFERTAS NAS REDES SOCIAIS

A reportagem de A Gazeta teve acesso ao nome do bruxo, que mantém uma página em uma rede social e também um site oferecendo serviços espirituais e de magia. Em postagens no Facebook, o bruxo diz que realiza limpeza espiritual de casas, comércios e também da vida pessoal. Tudo pode ser agendado por Whatsapp. No anúncio, o bruxo também descreve que aceita todos os cartões de crédito para receber o pagamento pelo trabalho de "limpezas e seguranças".

Já no site criado pelo bruxo, a proposta está definida na primeira página: "se você está procurando ajuda em sua vida amorosa, financeira, ou busca vingança contra aqueles que vem prejudicando você, nós podemos ajudá-lo. Trabalhamos com diversos sistemas de magia para que possamos trazer ao cliente um resultado rápido e bem-sucedido". No site, ainda há ofertas de outras sessões, como magia negra, branca e bruxaria. Como ainda não há informação se o acusado foi indiciado, o nome dele não será divulgado.

dinheiro Crédito: Pixabay

CONFIANÇA

Gradualmente, a aposentada de 57 anos foi retirando dinheiro das duas contas bancárias que tinha com o marido para pagar o que era pedido pelo bruxo em troca dos trabalhos, cultos e reuniões espirituais.

Os primeiros depósitos foram feitos na conta do bruxo, depois na conta dos dois amigos da aposentada — mãe e filho — que haviam indicado o serviço do bruxo à vítima. Segundo a denúncia, eles agiam como intermediário do golpista.

"Todos os dias ela tinha que entregar dinheiro. A quantia foi aumentando com o passar o tempo, chegou a R$ 20 mil, R$ 30 mil, sempre com ameaças de que algo de ruim aconteceria com a nossa família", contou um dos filhos da aposentada.

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A medida que os meses foram passando, o bruxo deixou de manter contato com a aposentada. Mas os dois amigos da vítima passaram a usar o nome do bruxo para chantageá-la. "Minha mãe chegou ao ponto de fazer empréstimos em bancos e até com parentes. Ela sempre pedia para não contar nada para mim, meus irmãos e meu pai. Até que, já desesperada, ela pediu dinheiro emprestado ao meu irmão", contou o filho. Somente em junho de 2019, um ano depois, a família descobriu o que a estava realmente acontecendo.

CHANTAGEADA

A aposentada recebia mensagens e ligações dos amigos dizendo que também estavam sofrendo ameaças, que o bruxo era perigoso e que algo aconteceria contra ela se não entregasse mais dinheiro. "Foi um ano de angústia. Minha mãe ficou refém do medo, passando por tudo isso sozinha, sem poder se abrir, pois era ameaçada. Diziam que ela não poderia contar nada nem para nós", detalhou a filha.

Durante esse tempo, a vítima adoeceu, perdeu 11 quilos, não se cuidava mais, deixou afazeres de lado e ficou deprimida. Procurada pela reportagem, a aposentada, ainda muito abalada, não quis falar muito sobre o caso, mas fez um desabafo.

"Eu conheci o Bruxo ao vivo quando ele veio terminar um 'trabalho' em Vitória. Era jovem e forte. Os intermediários o descreviam como um deus praticamente. Ele foi pegando tudo da minha vida, fotos e objetos. Depois de um tempo, passou a me ameaçar se eu não desse dinheiro. 'Eu vou expor você se não me pagar', dizia. Ele é horrível, um monstro" Vítima, 57 anos - Aposentada

Durante o tempo de chantagem, a aposentada entregou todo o dinheiro de economias da família, fez dois empréstimos em bancos e mais quatro com pessoas conhecidas, totalizando R$ 2 milhões. "Eles (o bruxo e os intermediários) faziam encontros, tinham roupas próprias, oferendas e sacrifícios. É tudo feitiçaria. Se aproveitaram de um momento de fraqueza, de dificuldade da minha mãe, para tirar todas as economias que foram conquistadas ao longo de anos de trabalho e suor", desabafou a filha, indignada.

Departamento Especializado em Investigação Criminal (Deic) investiga o caso Crédito: Polícia Civil / Divulgação

INVESTIGAÇÃO

Após descobrir as chantagens, a família da aposentada procurou o Departamento Especializado em Investigação Criminal (Deic), em Vitória, e registrou o crime. "Outras pessoas podem ter sido vítimas, assim como minha mãe. Não temos noção do sofrimento dela esse tempo todo, não podendo transparecer nada. Hoje ela faz acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e também seguimos na fé em Deus para reestruturar nossa família. Da parte da Justiça, espero um dia conseguir esse dinheiro de volta", completou a filha.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso do golpe do Bruxo segue sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) e até o momento nenhum suspeito foi detido. Maiores detalhes não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada.