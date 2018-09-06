Após atentado a Bolsonaro, raiva supera confiança na internet

O sentimento de confiança, até então predominante na militância identificada com os candidatos a presidente, transformou-se em raiva Crédito: Divulgação

O ataque a Jair Bolsonaro mudou completamente a reação dos internautas brasileiros, identificou o sistema de monitoramento em tempo real da AP/Exata. Segundo o pós-doutor em Comunicação, Sergio Denicoli, sócio-diretor da empresa, nas duas horas após o crime o sentimento de confiança, até então predominante na militância identificada com os candidatos a presidente, transformou-se em raiva.

Onda de violência

“Temo que esse caso gere uma onda de violência. A raiva pode mobilizar para isso”, alerta Denicoli. O monitoramento (chamado de “dashboard”) apontou que a tristeza também subiu, passando a ser o segundo sentimento mais presente, duas horas após o atentado. Outra reação emocional que cresceu bastante foi a de medo.

Sempre ele

Em menos de duas horas após o atentado, o senador Magno Malta (PR-ES) já havia postado dois vídeos comentando o atentado a Bolsonaro.

Ringue ideológico

A disputa político-ideológica também aflorou nas redes sociais. Petistas e bolsonaristas trocavam intensas acusações.

Virou novela

Patinando nas pesquisas, Geraldo Alckmin (PSDB), lá atrás, previu que a campanha começaria “pra valer” após o Dia dos Namorados; em seguida, para depois da Copa; mais um pouquinho, para o início do horário eleitoral; agora, diz que é pra depois do 7 de Setembro.

Virou novela 2

Gente, a continuar assim, o tucano vai pedir prorrogação da eleição.

Animadíssimo

Ontem de manhã, o candidato a governador Aridelmo Teixeira (PTB) postou uma foto nas redes sociais e se declarou “animado” com “bandeirada” e panfletagem na Praia da Costa. Na imagem seis pessoas, incluindo sua vice, Jéssica Polese.

Era tiro?

No começo da noite de quarta, no meio do trânsito em Andorinhas, em Vitória, irrompeu um barulho forte. Uma mulher abaixou os vidros do seu carro e deu o alerta: “É tiro! “É tiro!”.

Errou o alvo

Logo adiante, tudo esclarecido: era apenas um foguetório de cabos eleitorais fazendo campanha para um candidato a deputado estadual.

Max, o insone

Tem gente reclamando que está recebendo, de madrugada, mensagens de WhatsApp de Max da Mata, que é candidato nestas eleições.

Cidade travada

Ontem, por volta das 14h, funcionários da PMV faziam manutenção dos canteiros na Av. Dante Michelini, em Camburi. O trânsito, que já é ruim nessa região e nesse horário, ficou péssimo.

Sem bandeiras

O tão propalado bandeiraço do candidato Jorge Carreta, vice de Max Filho, anunciado indevidamente no site da PMVV, acabou não sendo realizado. O motivo foi o falecimento de um parente de um cabo eleitoral.

Faltou espírito

Segundo José Luiz Gobbi, professor de oratória, boa parte dos candidatos (de todos os cargos) fala “espito” santo. “A articulação e a dicção no geral deixam muito a desejar”, observa.

D. Pedro, o que houve?

Em tempos idos, os monarquistas brasileiros eram conhecidos por serem amantes da cultura e das artes. Hoje, parte deles defende armas e mais violência contra a violência.

Efeito inverso

Leitor da coluna alerta: o conteúdo que uma pessoa compartilha como crítica a um candidato é justamente o que leva outras pessoas a votarem nele.

90 anos de história

Foi emocionante a sessão especial realizada pela Câmara de Vila Velha, na noite de quarta, pelos 90 anos da Rede Gazeta, proposta pelo vereador Heliosandro Matos (PR).

Missão do jornalismo

Em seu discurso de saudação, o presidente da Câmara, Ivan Carlini (DEM), enalteceu os veículos de comunicação da Rede Gazeta e agradeceu pelas cobranças que são feitas pelos jornalistas: “Isso ajuda a gente a ter um mandato mais responsável e corrigir erros”, disse.

Do próprio bolso

Carlini ofereceu aos presentes um bolo, refrigerantes e bombons. Mas deixou claro que tudo foi pago com o dinheiro dos próprios vereadores, sem o uso de recursos públicos.

Alô, dom Pedro I?

O senhor esperava que fosse acontecer isso?