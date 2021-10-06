"Apagão": o que explica a dependência das pessoas pelas redes sociais

Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari ajuda no entendimento da real dependência das pessoas pelas redes sociais. Na última segunda-feira (4), o WhatsApp, Instagram e Facebook começaram a retomar o funcionamento, após um "apagão", cerca de 6 horas da pane global, em uma das falhas mais prolongadas já enfrentadas pelas plataformas. E você também se sentiu "fora do mundo" com a queda dos serviços? "Nesse cenário temos a questão da dependência e a criação de imagens virtuais de nós mesmos", explica o comentarista. Ouça a análise completa: