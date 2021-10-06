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Pensamento Cotidiano

"Apagão": o que explica a dependência das pessoas pelas redes sociais

Ouça o doutor em Filosofia Filicio Mulinari

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:15

Publicado em 

06 out 2021 às 19:15
Instagram
Instagram Crédito: Pexels
Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari ajuda no entendimento da real dependência das pessoas pelas redes sociais. Na última segunda-feira (4), o WhatsApp, Instagram e Facebook começaram a retomar o funcionamento, após um "apagão", cerca de 6 horas da pane global, em uma das falhas mais prolongadas já enfrentadas pelas plataformas. E você também se sentiu "fora do mundo" com a queda dos serviços? "Nesse cenário temos a questão da dependência e a criação de imagens virtuais de nós mesmos", explica o comentarista. Ouça a análise completa:
Pensamento Cotidiano - 06/10/2021

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