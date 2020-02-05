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Opinião da Gazeta

Ao atacar cineasta, governo federal faz guerra ideológica com verba pública

Em mensagens no Twitter, Secretaria de Comunicação do Planalto fez críticas a Petra Costa, indicada ao Oscar por “Democracia em Vertigem”, implodindo as fronteiras constitucionais entre divulgação institucional e propaganda política

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

05 fev 2020 às 04:00

Colunista

Cena do documentário 'Democracia em Vertigem', de Petra Costa Crédito: Divulgação/Netflix
Entre os valores essenciais a uma democracia assegurados pela Constituição brasileira, estão o da impessoalidade da administração pública e o da liberdade de expressão dos cidadãos. Em uma série de mensagens postadas em português e inglês no Twitter na segunda-feira (3), o governo federal mostrou desrespeito a ambos os princípios ao usar o perfil oficial da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) para atacar a cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar de Melhor Documentário por “Democracia em Vertigem”.
Com tom irônico, rancoroso, longe da linguagem formal que se espera, os tuítes acusam Petra Costa de ser uma “militante antiBrasil que está difamando a imagem do país no exterior”. O motivo é uma entrevista que a documentarista deu à PBS, emissora pública dos Estados Unidos, em que ela tece críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro.
A Secom é comandada por Fabio Wajngarten, alvo de processo no Tribunal de Contas da União por suposto direcionamento de verbas de propaganda para TVs consideradas próximas do governo. Na terça-feira (4), após reportagens da Folha de S. Paulo, o MPF também pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito criminal para investigar suspeitas de corrupção e peculato (desvio de recursos públicos para proveito pessoal ou alheio). Wajngarten é sócio de empresa que recebe dinheiro de emissoras.

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No Twitter, sua secretaria tem feito algo não muito diferente. “É inacreditável que uma cineasta possa criar uma narrativa cheia de mentiras e previsões absurdas para denegrir uma nação só porque não aceita o resultado das eleições”, diz trecho de uma das mensagens em inglês. Em um vídeo de mais de três minutos também postado pela Secom, cada fala da artista sobre Bolsonaro considerada inverídica é acompanhada de um carimbo de fake news.
É nítido o desvio de finalidade. O papel da Secom é o de divulgar informações de interesse da sociedade, como serviços e direitos, além de projetos e políticas do governo. Está registrado em outro canal oficial, o site da secretaria. Não cabe ao órgão, como não cabe ao governo, rebater o teor de uma obra artística ou, pior, alvejar o caráter de sua autora.
Não se trata de defender a acurácia documental, o rigor histórico de “Democracia em Vertigem”, obra que percorre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a corrida eleitoral de 2018. Não é o mérito. Trata-se de defender o direito de todo cidadão de expressar opiniões e pontos de vista, sem risco de repressão de qualquer tipo pelo aparelho estatal. Trata-se, acima de tudo, de defender a isonomia de tratamento a todos os indivíduos pelo governo – seja lá que governo for, seja lá por que canal for.
Ao utilizar um instrumento de Estado para promover ataques a uma artista e, na esteira, a todos os críticos da atual gestão, a Secom não faz nada além do que guerra ideológica, paga com dinheiro do povo. É confundir divulgação institucional com propaganda política. Mais do que isso, é apagar as fronteiras constitucionais entre o que é de interesse público com o que é interessante para o seu público – eleitores e aliados. Um desvio nada republicano que infelizmente grassa entre políticos brasileiros, de qualquer coloração partidária.

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