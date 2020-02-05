Ao atacar cineasta, governo federal faz guerra ideológica com verba pública

Cena do documentário 'Democracia em Vertigem', de Petra Costa Crédito: Divulgação/Netflix

Com tom irônico, rancoroso, longe da linguagem formal que se espera, os tuítes acusam Petra Costa de ser uma “militante antiBrasil que está difamando a imagem do país no exterior”. O motivo é uma entrevista que a documentarista deu à PBS, emissora pública dos Estados Unidos, em que ela tece críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro.

A Secom é comandada por Fabio Wajngarten, alvo de processo no Tribunal de Contas da União por suposto direcionamento de verbas de propaganda para TVs consideradas próximas do governo. Na terça-feira (4), após reportagens da Folha de S. Paulo, o MPF também pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito criminal para investigar suspeitas de corrupção e peculato (desvio de recursos públicos para proveito pessoal ou alheio). Wajngarten é sócio de empresa que recebe dinheiro de emissoras.

No Twitter, sua secretaria tem feito algo não muito diferente. “É inacreditável que uma cineasta possa criar uma narrativa cheia de mentiras e previsões absurdas para denegrir uma nação só porque não aceita o resultado das eleições”, diz trecho de uma das mensagens em inglês. Em um vídeo de mais de três minutos também postado pela Secom, cada fala da artista sobre Bolsonaro considerada inverídica é acompanhada de um carimbo de fake news.

É nítido o desvio de finalidade. O papel da Secom é o de divulgar informações de interesse da sociedade, como serviços e direitos, além de projetos e políticas do governo. Está registrado em outro canal oficial, o site da secretaria. Não cabe ao órgão, como não cabe ao governo, rebater o teor de uma obra artística ou, pior, alvejar o caráter de sua autora.

Não se trata de defender a acurácia documental, o rigor histórico de “Democracia em Vertigem”, obra que percorre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a corrida eleitoral de 2018. Não é o mérito. Trata-se de defender o direito de todo cidadão de expressar opiniões e pontos de vista, sem risco de repressão de qualquer tipo pelo aparelho estatal. Trata-se, acima de tudo, de defender a isonomia de tratamento a todos os indivíduos pelo governo – seja lá que governo for, seja lá por que canal for.