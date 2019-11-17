Antes de taxar, Brasil precisa de uma definição de "grandes fortunas"

Taxação sobre grandes fortunas Crédito: Amarildo

O PSOL ingressou, perante o Supremo Tribunal Federal, com a Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão nº 55 com o objetivo de provocar a criação do imposto sobre grandes fortunas. O processo está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio.

Previsto no artigo 153, inciso VII, da Constituição Federal, como imposto de competência privativa da União Federal, o tributo em questão, desde a promulgação da Lei Maior, em 1988, nunca foi instituído.

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Entre os impostos para os quais o Texto Constitucional já forneceu previamente os contornos do fato gerador e concedeu autorização para a criação, ele é o único ainda não introduzido no país.

A despeito das várias justificativas que possam ser levantadas para a omissão em sua instituição, constitui um paradoxo a alegação de falta de recursos para o financiamento das despesas públicas num cenário em que a competência legislativa tributária não foi integralmente exercida.

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Essa percepção se torna ainda mais evidente diante das pretensões, para fins de equalização das contas públicas, de ressurreição de uma contribuição não prevista originariamente na Constituição Federal e de constitucionalidade altamente questionável, a CPMF.

Por outro lado, há o receio quanto ao modelo eventualmente adotado na estruturação do imposto sobre grandes fortunas. O tributo mencionado, por natureza, possui uma relevante aptidão para repercutir num dúplice impacto sobre uma mesma base tributável, haja vista a possibilidade de criação de um contexto em que o contribuinte experimentaria uma expropriação fiscal no primeiro acúmulo patrimonial (pelo IR, IPTU, ITCMD etc.) e seria submetido, no cômputo geral dessa mesma riqueza, a uma segunda tributação.

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Outra preocupação se volta aos parâmetros a serem utilizados na delimitação quantitativa do conceito de “fortuna”, principalmente em um país de extrema desigualdade social. O questionamento que se propõe é: o que seria “grande fortuna” num cenário de pobreza disseminada?

Todas essas são dúvidas e preocupações que nenhuma das propostas de reforma tributária até então apresentadas parece solucionar.