Antes de taxar, Brasil precisa de uma definição de "grandes fortunas"

O PSOL ingressou, perante o Supremo Tribunal Federal, com a Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão nº 55 com o objetivo de provocar a criação do imposto sobre grandes fortunas. O processo está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio.
Previsto no artigo 153, inciso VII, da Constituição Federal, como imposto de competência privativa da União Federal, o tributo em questão, desde a promulgação da Lei Maior, em 1988, nunca foi instituído.
Entre os impostos para os quais o Texto Constitucional já forneceu previamente os contornos do fato gerador e concedeu autorização para a criação, ele é o único ainda não introduzido no país.
A despeito das várias justificativas que possam ser levantadas para a omissão em sua instituição, constitui um paradoxo a alegação de falta de recursos para o financiamento das despesas públicas num cenário em que a competência legislativa tributária não foi integralmente exercida.
Essa percepção se torna ainda mais evidente diante das pretensões, para fins de equalização das contas públicas, de ressurreição de uma contribuição não prevista originariamente na Constituição Federal e de constitucionalidade altamente questionável, a CPMF.
Por outro lado, há o receio quanto ao modelo eventualmente adotado na estruturação do imposto sobre grandes fortunas. O tributo mencionado, por natureza, possui uma relevante aptidão para repercutir num dúplice impacto sobre uma mesma base tributável, haja vista a possibilidade de criação de um contexto em que o contribuinte experimentaria uma expropriação fiscal no primeiro acúmulo patrimonial (pelo IR, IPTU, ITCMD etc.) e seria submetido, no cômputo geral dessa mesma riqueza, a uma segunda tributação.
Outra preocupação se volta aos parâmetros a serem utilizados na delimitação quantitativa do conceito de “fortuna”, principalmente em um país de extrema desigualdade social. O questionamento que se propõe é: o que seria “grande fortuna” num cenário de pobreza disseminada?
Todas essas são dúvidas e preocupações que nenhuma das propostas de reforma tributária até então apresentadas parece solucionar.
O autor é advogado especialista em Direito Tributário e Direito Penal Tributário