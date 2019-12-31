Ano da virada: eles vão em busca de seus sonhos em 2020

Morar em casa é um sonho para Luciany e Allan, que estão às voltas com a construção para se mudar no próximo ano Crédito: Ricardo Medeiros

Ao se aproximar de um novo ano, algo de inspirador toca as pessoas e, logo, começam a fazer lista de promessas para a hora da virada. De muitos, não saem nem do papel. Por outro lado, há quem se planeja e se compromete, consigo mesmo, para fazer diferente. Para estes, em 2020, sonhos e projetos de vida vão ganhar os contornos da realidade.

Atleta de alto rendimento, o velocista capixaba Paulo André Camilo trabalha duro para que 2020 seja “o ano”. Ele vai competir nas provas de velocidade individuais e no revezamento nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e a expectativa é que possa trazer uma medalha para o país.

Preparo não lhe falta, resultados também não. Em 2019, entre outras conquistas, sua equipe venceu o mundial de revezamento e, no próximo ano, espera repetir o feito na primeira participação em Jogos Olímpicos.

Paulo André Camilo é um atleta de alto rendimento e está treinando para ter uma boa participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Acervo Pessoal

“Mas, até lá, tenho alguns objetivos a correr, competições a participar. Tudo isso com muito treinamento, novas estratégias e 100% de foco”, ressalta.

Questionado se além da parte física também tem um preparo emocional, Paulo André diz que se sente bem, e não lhe passa pela cabeça ansiedade ou nervosismo.

"Apesar de novo, estou bem tranquilo. Acredito que tenho que continuar focado, treinar bastante, me cuidar para prevenir qualquer lesão e chegar bem nas Olimpíadas que, claro, são um sonho para mim." Paulo André Camilo - Velocista

PORTAS ABERTAS DE UMA NOVA CASA

Para o sonho da vida da publicitária Luciany Marçal Loureiro e do tabelião Allan Viana Junior, eles não precisam embarcar em um avião, tampouco atravessar o oceano como o velocista. Na verdade, a sua realização está na mesma rua onde hoje residem em um apartamento. Os dois estão às voltas com a construção da casa para onde pretendem se mudar em março.

"No dia que pisei no apartamento, eu já queria ir para uma casa. Neste ano, parti para a prática. Fiz o projeto, descrevendo passo a passo o que precisava para conseguir realizar esse desejo." Allan Viana Junior - Tabelião

Luciany se juntou ao marido no sonho de mudança. “Às vezes, o observava olhando para o nada, como se estivesse se sentindo sufocado no apartamento. Para mim também faltava ter mais espaço para a família, especialmente depois da chegada do nosso filho Miguel”, ressalta.

Para a psicóloga Angelita Scardua, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Desenvolvimento Adulto e Felicidade, qualquer mudança que se queira fazer na vida, em qualquer sentido, requer uma boa dose de disposição.

"Disposição para fazer algumas alterações na nossa rotina, nas nossas prioridades. Nesse sentido, se quero mudar alguma coisa, preciso rever o que estou fazendo e me planejar para mudar. Porque, se continuar a fazer da mesma forma, vou ter os mesmos resultados", destaca.

DESEJO DE ADOLESCENTE

Um desejo acalentado desde a adolescência, e que por várias vezes foi frustrado, já começou a ser realizado, e deve ser consolidado ao longo de 2020 por Jaqueline Ferreira Matos, 52 anos.

Ela acabou de se mudar com o filho Paulo Ferreira Seidel, 19, para os Estados Unidos, país que sonhava conhecer desde os 15 anos e que, até o momento, não havia tido a oportunidade.

Os dois começam a se estabelecer e os projetos para o próximo ano são de estudar inglês e trabalhar. “Abri mão de muita coisa ao sair do Brasil, de coisas que gosto, da forma como os brasileiros são. Aqui é bem diferente, cada um em sua casa, não tem essa de sentar no barzinho, de ver as pessoas se divertindo na rua como a gente. Ainda assim, acho que vai ser uma experiência importante, de muito aprendizado”, avalia.

Jaqueline Ferreira Matos espera se adaptar ao clima frio para poder realizar o sonho de estudos e trabalho nos Estados Unidos Crédito: Acervo Pessoal

Jaqueline diz que não determinou prazo para voltar. A maior dificuldade, segundo ela, é com o clima, muito frio na região de Colorado, Estado no Oeste americano. Conseguindo se adaptar às baixas temperaturas, ela espera ficar tempo suficiente para aprender um novo idioma e até juntar dinheiro.

Na avaliação da psicóloga Angelita Scardua, quem quer fazer diferente em 2020 precisa se comprometer, e de fato abrir mão de certas coisas, sejam, por exemplo, momentos de lazer para treinar para uma Olimpíada, sejam atividades típicas brasileiras devido à mudança de país.

A especialista em Felicidade alerta que a mudança nem sempre é fácil, mas é fundamental para qualquer pessoa.

"No final das contas, significa que estamos crescendo, aprendendo, nos desenvolvendo. O natural, do ponto de vista psicológico, é que a gente mude e tenha novas experiências em qualquer campo - profissional, afetivo e social." Angelita Scardua - Psicóloga

CALENDÁRIO

Embora a mudança de ano no calendário seja um mero sistema de contagem de dias, Angelita aponta que os ciclos temporais têm um impacto sobre a psicologia, e lidar com essa força simbólica contribui para as pessoas pensarem em um recomeço.