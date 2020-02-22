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Leonel Ximenes

Ano começa com queda de 42% no número de mortes no trânsito no ES

No mês passado,  38 pessoas morreram em acidentes no Estado ante as 66 mortes registradas em janeiro de 2019

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 12:00

Públicado em 

22 fev 2020 às 12:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente entre carro e ônibus na BR 101 em Carapina, na Serra Crédito: Gustavo Cheluje
O número de mortes no trânsito no Espírito Santo caiu 42%, na comparação entre os meses de janeiro de 2019 e deste ano. No ano passado, 66 pessoas morreram em decorrência dos acidentes, ante 38 no primeiro mês de 2020. Todas as regiões do Estado apresentaram reduções no acumulado de óbitos.
A maior retração foi observada na Região Serrana (63,6%): 11 morreram em 2019, quatro agora. A faixa das 18h às 23h59 é o momento em que mais ocorrem as fatalidades: 17. Depois vem o intervalo das 6h às 11h59, com 13 registros.

COLISÕES SÃO A MAIOR CAUSA DE MORTES

As colisões foram responsáveis por 17 mortes, enquanto os acidentes fatais com moto mataram 12 pessoas (no ano passado, tinham sido 32), e os atropelamentos, nove.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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