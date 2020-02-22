Ano começa com queda de 42% no número de mortes no trânsito no ES

O número de mortes no trânsito no Espírito Santo
caiu 42%, na comparação entre os meses de janeiro de 2019 e deste ano. No ano passado, 66 pessoas morreram em decorrência dos acidentes, ante 38 no primeiro mês de 2020. Todas as regiões do Estado apresentaram reduções no acumulado de óbitos.
A maior retração foi observada na Região Serran
a (63,6%): 11 morreram em 2019, quatro agora. A faixa das 18h às 23h59 é o momento em que mais ocorrem as fatalidades: 17. Depois vem o intervalo das 6h às 11h59, com 13 registros.
As colisões foram responsáveis por 17 mortes, enquanto os acidentes fatais com moto mataram 12 pessoas (no ano passado, tinham sido 32), e os atropelamentos, nove.